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«Вердер» — «Регенсбург». Прогноз на матч второй Бундеслиги (15.05.2022)

вчера, 10:17
Вердер

Ставки букмекеров

«Вердер» считается неоспоримым фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет принимает с коэффициентом 1.23. Заключить пари на ничью можно по цене 6.50, а победа «Регенсбурга» идет по котировке 9.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.276.599.92
Фонбет 1.25 6.40 9.50
Мелбет 1.24 6.95 10.50
BetBoom 1.26 6.21 10.02

Эксперты также убеждены, что команды покажут результативный футбол, и суммарно забьют минимум четыре гола. Вариант ТБ(3,5) идет по котировке 1.78, ТМ(3,5) – 2.05.

Форма команд

Чтобы вернуться в первую Бундеслиги, «Вердеру» нужно выиграть предстоящий матч. Клуб из Бремена находится на второй строчке рейтинга, набрав в общей сложности 60 баллов.

Решить поставленную задачу «Вердере» мог раньше, но в домашней игре против «Хольштайна» команда допустила неожиданное поражение (2:3). Последние победы «музыкантов» фиксировались в играх с «Шальке» (4:1) и «Эрцгебирге» (3:0).

«Регенсбург» сохранил прописку во второй Бундеслиге. Набрав за 33 тура 40 баллов, клуб обосновался на 13-м месте с дистанцией в восемь очков от зоны переходных матчей.

По ходу текущего сезона «Регенсбург» одержал 10 побед, 10 раз сыграл вничью и допустил 13 поражений. В предыдущем туре команда проиграла на домашней арене «Хайденхаму» (0:2).

Информация для ставок

  • «Вердер» побеждал «Регенсбург» во всех 3 очных встречах
  • «Регенсбург» не выигрывал в 7 последних гостевых матчах лиги
  • «Вердер» забивал минимум 2 гола в 3 прошлых турах чемпионата

Прогноз

В этом матче рекомендуем поставить на победу «Вердера» с форой (-1,5) гола. В букмекерской конторе Pinnacle такой исход идет по коэффициенту 1.67.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.46 1.33
Мелбет 3.54 1.28
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 11:11
Победа команды хозяев поля в этом матче.
izrafel
izrafel
вчера в 11:10
Хозяева не проиграют
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:27
Победа гостей!
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