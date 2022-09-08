«Герта» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (10.09.2022)

1662632244

сегодня, 13:17

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 3.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.05.

Также в линии букмекеры предлагают 2.3 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Герта» в прошлом туре смогла прервать серию без побед и набрать первые полноценные три очка в чемпионате. Всего у клуба из Берлина четыре балла и он занимает невысокое 13 место. Коллектив не показывает стабильной игры, но в поединке с кризисным «Байером» при должной дисциплине может побороться даже за победу. В последнем матче «Герта» обыграла «Аугсбург» (2:0), а ранее уступила минимально «Боруссии» Д (0:1).

«Байер» не смог переключиться на Лигу Чемпионов и там проиграл первый матч группового этапа. Сложно объяснить, что происходит с командой, однако видно, что она нуждается в серьезных и срочных изменениях. Несколько дней назад «Байер» уступил на выезде «Брюгге» (0:1) в Лиге Чемпионов, а ранее в чемпионате проиграл «Фрайбургу» (2:3).

Информация для ставок

«Герта» проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Байер» уступил в шести из последних семи встреч во всех турнирах

«Герта» проиграла «Байеру» только три встречи из десяти последних

Пять из восьми выездных матчей «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» плохо играет в личных встречах с «Гертой» и в последнее время проигрывает практически все матчи. В такой ситуации предлагаем рискнуть на победу хозяев по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.