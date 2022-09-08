«Герта» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (10.09.2022)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 3.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.05.
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10 сентября 2022, 16:30
суббота
Также в линии букмекеры предлагают 2.3 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.
Форма команд
«Герта» в прошлом туре смогла прервать серию без побед и набрать первые полноценные три очка в чемпионате. Всего у клуба из Берлина четыре балла и он занимает невысокое 13 место. Коллектив не показывает стабильной игры, но в поединке с кризисным «Байером» при должной дисциплине может побороться даже за победу. В последнем матче «Герта» обыграла «Аугсбург» (2:0), а ранее уступила минимально «Боруссии» Д (0:1).
«Байер» не смог переключиться на Лигу Чемпионов и там проиграл первый матч группового этапа. Сложно объяснить, что происходит с командой, однако видно, что она нуждается в серьезных и срочных изменениях. Несколько дней назад «Байер» уступил на выезде «Брюгге» (0:1) в Лиге Чемпионов, а ранее в чемпионате проиграл «Фрайбургу» (2:3).
Информация для ставок
- «Герта» проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Байер» уступил в шести из последних семи встреч во всех турнирах
- «Герта» проиграла «Байеру» только три встречи из десяти последних
- Пять из восьми выездных матчей «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Байер» плохо играет в личных встречах с «Гертой» и в последнее время проигрывает практически все матчи. В такой ситуации предлагаем рискнуть на победу хозяев по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.