«Герта» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 08:06

В 17-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Д приедет в гости к «Герте», чтобы побороться за три очка. Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.61. В случае победы «Герты» зайдет коэффициент 5.3. Ничью можно выбрать по 4.4.

Форма команд

«Боруссии» Д очень тяжело дается погоня за «Баварией» в чемпионате. Команда набрала 34 очка в чемпионате и уже на шесть пунктов отстает от лидера. Последние два матча «черно-желтых» завершились победой над ФК «Гройтер Фюрт» (3:0) и ничейным результатом с «Бохумом» (1:1).

Ситуация у берлинского клуба довольно невзрачная, но небезнадежная. «Герта» набрала только 18 очков и идет на четырнадцатом месте, опережая зону вылета всего на один пункт. В прошлом туре Бундеслиги «Герта» крупно проиграла «Майнцу» (0:4), а ранее обыграла «Арминию» (2:0).

Информация для ставок

• «Боруссия» Д выиграла пять матчей из последних десяти во всех турнирах, а «Герта» одержала четыре победы

• «Боруссия» Д выиграла пять матчей подряд у клуба из Берлина

• Четыре из шести последних матчей между коллективами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» Д находится в неплохой форме и имеет хорошую мотивацию для победы в предстоящем поединке. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу коллектива из Дортмунда с форой (-1) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.