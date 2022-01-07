«Герта» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (09.01.2022)

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вчера, 14:48

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.65. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать за 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 1.78 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.11. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Кельн» показывает интересный футбол и добивается достаточно высоких результатов. Перед стартом очередного тура команда занимает восьмое место в турнирной таблице и набрала 25 очков. В последних пяти поединках клуб смог заработать 10 очков и в предстоящей встрече постарается продлить свой успех с клубом из Берлина. Последние два матча «Кельна» завершились победами над «Штутгартом» (1:0) и «Вольфсбургом» (3:2).

«Герта» улучшила свои результаты в прошлом месяце и за пять последних матчей проиграла всего лишь один раз. Это позволяет коллективу занимать 11 место с 21 очком и чувствовать себя более безопасно в отношении зоны вылета. Берлинский клуб имеет крайне отрицательную статистику забитых и пропущенных мячей (20:35), что говорит о плохой защитной линии. В прошлом туре Бундеслиги «Герта» обыграла на своем поле «Боруссию» Д (3:2), а ранее крупно уступила «Майнцу» (0:4).

Информация для ставок

«Кельн» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Герта» одержала четыре победы

«Герта» не проигрывает на своем стадионе уже пять поединков подряд

Четыре из пяти последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Оба коллектива радуют своих болельщиков в последнее время и добывают результат. Предполагаем, что матч будет интересным и богатым на забитые мячи. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Фонбет.