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«Герта» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (09.01.2022)

вчера, 14:48

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.65. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать за 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.913.402.60
Фонбет 2.65 3.45 2.60
Мелбет 2.84 3.68 2.56
1XBET 2.84 3.68 2.56
BetBoom 2.83 3.48 2.55

Также в линии букмекеры предлагают 1.78 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.11. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Кельн» показывает интересный футбол и добивается достаточно высоких результатов. Перед стартом очередного тура команда занимает восьмое место в турнирной таблице и набрала 25 очков. В последних пяти поединках клуб смог заработать 10 очков и в предстоящей встрече постарается продлить свой успех с клубом из Берлина. Последние два матча «Кельна» завершились победами над «Штутгартом» (1:0) и «Вольфсбургом» (3:2).

«Герта» улучшила свои результаты в прошлом месяце и за пять последних матчей проиграла всего лишь один раз. Это позволяет коллективу занимать 11 место с 21 очком и чувствовать себя более безопасно в отношении зоны вылета. Берлинский клуб имеет крайне отрицательную статистику забитых и пропущенных мячей (20:35), что говорит о плохой защитной линии. В прошлом туре Бундеслиги «Герта» обыграла на своем поле «Боруссию» Д (3:2), а ранее крупно уступила «Майнцу» (0:4).

Информация для ставок

  • «Кельн» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Герта» одержала четыре победы
  • «Герта» не проигрывает на своем стадионе уже пять поединков подряд
  • Четыре из пяти последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Оба коллектива радуют своих болельщиков в последнее время и добывают результат. Предполагаем, что матч будет интересным и богатым на забитые мячи. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.20 1.40 2.06 1.85 1.63 2.41
Мелбет 2.08 1.87
1XBET 2.08 1.87
Все комментарии
hmvj9dubsmnj
hmvj9dubsmnj
вчера в 21:15
Футбольный клуб «Кельн» выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 20:32
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 16:00
Игра на три результата
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