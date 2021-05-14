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«Герта» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (15.05.2021)

вчера, 22:38

В 33-м туре чемпионата Германии «Кёльн» приедет в гости к «Герте». Предлагаем прогноз и обзоры ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.703.302.81
Мелбет 2.72 3.36 2.86
1XBET 2.72 3.36 2.86
BetBoom 2.73 3.21 2.81

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.65. В случае победы «Кёльна» зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.99 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.88. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.74.

Форма команд

«Герта» за счет хороших результатов в перенесенных матчах смогла выйти на 13-е место и продлить свою серию без поражений. Команда имеет отличные шансы сохранить за собой место в Бундеслиге на следующий сезон. Обеспечить себе прописку в главном чемпионате Германии коллектив может уже в этом матче против «Кёльна», который не показывает зрелищной игры. В прошлом туре «Герта» обыграла «Шальке» (2:1), а немного ранее сыграла вничью с «Арминией» (0:0).

«Кёльн» остается на предпоследней строчке чемпионата несмотря на отдельные хорошие игры. Команда обязана выигрывать оставшиеся поединки, чтобы иметь шанс сохранить своем место или перейти в стыковые матчи плей-офф за право играть в главном чемпионате Германии. Последние две игры «Кёльна» закончились поражением от «Фрайбурга» (1:4) и победой на выезде в матче с «Аугсбургом» (3:2).

Информация для ставок

  • «Герта» не проигрывает семь матчей подряд в чемпионате
  • Последние пять матчей «Кёльна» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Последние четыре матча между командами в Берлине завершились исходом ТБ 2.5
  • «Герта» выиграла пять матчей из последних десяти против «Кёльна»

Прогноз

«Герта» набрала неплохую форму и сможет оказать достойное сопротивление гостям нынешнего поединка. Предполагаем, что много мячей в этом матче болельщики не увидят. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.54 1.85 2.07 1.45 2.94
Мелбет 1.88 2.07
1XBET 1.88 2.07
BetBoom 2.61 1.52 1.83 2.04 1.47 2.79
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STVA 1
STVA 1
вчера в 22:40
Герта не проиграет
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