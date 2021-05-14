«Герта» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (15.05.2021)

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вчера, 22:38

В 33-м туре чемпионата Германии «Кёльн» приедет в гости к «Герте». Предлагаем прогноз и обзоры ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.65. В случае победы «Кёльна» зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.99 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.88. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.74.

Форма команд

«Герта» за счет хороших результатов в перенесенных матчах смогла выйти на 13-е место и продлить свою серию без поражений. Команда имеет отличные шансы сохранить за собой место в Бундеслиге на следующий сезон. Обеспечить себе прописку в главном чемпионате Германии коллектив может уже в этом матче против «Кёльна», который не показывает зрелищной игры. В прошлом туре «Герта» обыграла «Шальке» (2:1), а немного ранее сыграла вничью с «Арминией» (0:0).

«Кёльн» остается на предпоследней строчке чемпионата несмотря на отдельные хорошие игры. Команда обязана выигрывать оставшиеся поединки, чтобы иметь шанс сохранить своем место или перейти в стыковые матчи плей-офф за право играть в главном чемпионате Германии. Последние две игры «Кёльна» закончились поражением от «Фрайбурга» (1:4) и победой на выезде в матче с «Аугсбургом» (3:2).

Информация для ставок

«Герта» не проигрывает семь матчей подряд в чемпионате

Последние пять матчей «Кёльна» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Последние четыре матча между командами в Берлине завершились исходом ТБ 2.5

2.5 «Герта» выиграла пять матчей из последних десяти против «Кёльна»

Прогноз

«Герта» набрала неплохую форму и сможет оказать достойное сопротивление гостям нынешнего поединка. Предполагаем, что много мячей в этом матче болельщики не увидят. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Мелбет.