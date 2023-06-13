Гибралтар – Франция. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (16.06.2023)

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вчера, 11:18

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.01. В случае победы Гибралтара зайдет невероятный коэффициент 50. Ничью можно выбрать по коэффициенту 25.

Также в линии букмекеры предлагают 2.2 по ТБ 5.5 и ТМ 5.5 по коэффициенту 1.62. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 5

Форма команд

Скромная сборная Гибралтара стала заметно меньше пропускать мячей в играх с более сильными командами, но набирать очки ей все еще не по силам. Коллектив закономерно занимает последнее место в таблице, а приезд серебряного призера ЧМ 2022 выживает большой ажиотаж среди болельщиков. Два последних матча Гибралтара завершились поражениями от Нидерландов и Греции с одинаковым счетом (0:3).

Сборная Франции выиграла первые два тура квалификации и возглавляет таблице с шестью баллами. В выходе вице-чемпионов мира никто не сомневается, также как и в победе над скромным Гибралтаром, где тренерский штаб наверняка доверит место некоторым резервным игрокам. В прошлом туре сборная Франции минимально обыграла на выезде Ирландию (1:0), а ранее разгромила главного конкурента Нидерланды (4:0).

Информация для ставок

Франция выиграла семь матчей из десяти последних во всех турнирах при трех поражениях

Гибралтар забивал в пяти из десяти последних домашних матчах

Пять из семи последних выездных матчей Франции завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что Франция в любом составе много забьет Гибралтару и улучшит свою статистику в группе квалификации. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.