Гибралтар — Турция. Прогноз на матч квалификации чемпионата мира (04.08.2021)

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вчера, 19:07

В рамках четвертого тура квалификации на чемпионат мира Гибралтар на своем поле примет Турцию. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Одна из слабейших сборных Европы не может на равных сражаться с середняками, поэтому котировки на данное противостояние далеко не равны, абсолютное преимущество отдается гостям. Взять победу Турции с форой (-3.5) можно по коэффициенту 1.6 в БК Мелбет. Если сенсационно победят хозяева, то зайдет коэффициент 70. Ничью можно выбрать по коэффициенту 25. За тотал больше 4.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.95. Низовой исход матча (ТМ 4.5) можно взять по коэффициенту 1.82. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 4.5.

Форма команд

Гибралтар является одной из слабейших сборных Европы. Команда побеждает по большим праздникам и ничего не предвещает победы в нынешнем матче. Несколько дней назад коллектив побывал в Риге, где сразился со сборной Латвии. Забить гол удалось, а вот набрать очки в таблицу — нет. На табло было зафиксировано поражение (1:3).

Турция после провального Евро-2020 продолжает свою квалификацию на чемпионат мира. Четвертый тур команда проводила дома, выигрывая к 40-й минуте матча (2:0), она не смогла удержать победный счет и три очка, сыграв вничью (2:2) со сборной Черногории. После четырех туров Турция имеет восемь очков и находится на первом месте в группе.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия Гибралтара насчитывает уже девять поединков

Турция не может победить в четырех играх подряд

Три из четырех последних матчей Гибралтара и Турции завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Гибралтар забил четыре гола в 10 крайних встречах

Прогноз

В этой игре не может быть другого сценария, кроме тотального доминирования хозяев поля и их итоговой победы. Вопрос только в форе, которую смогут пробить турецкие футболисты. Гибралтар пропускает достаточно много даже в родных стенах, а потому предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу Турции с форой (-4) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.95.