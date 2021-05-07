ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Гомель» — «Слуцк». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (07.05.2021)

вчера, 07:25

В 8-м туре Высшей лиги Беларуси «Гомель» примет у себя «Слуцк». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.753.694.75
Лига Ставок 1.75 3.65 4.70
Мелбет 1.82 3.75 4.64
1XBET 1.73 3.34 4.92
BetBoom 1.74 3.70 4.55

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Гомель» очевидным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.67. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.52, а победа «Слуцка» оценивается в 5.2.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход (ТМ 2.5) котируется в 1.87.

Форма команд

«Гомель» стал серебряным призером в прошлом сезоне Первой лиги, получив право на повышение в классе. Дебют команды в элитном дивизионе Беларуси можно считать успешным. По итогам семи сыгранных туров «Гомель» набрал 12 очков и занял промежуточное шестое место в рейтинге. Пока команда потерпела только одно поражение — в гостевой игре с БАТЭ (2:3). После этого матча «Гомель» одержал победы над «Неманом» (2:0) и минским «Динамо» (2:1), а также сыграл вничью с «Торпедо» (1:1) и «Витебском» (0:0).

«Слуцк» менее успешно начал новый розыгрыш Высшей лиги. Команда оформила пока только одну победу и трижды сыграла вничью, что суммарно принесло ей шесть очков и текущее 11-е место в турнирной таблице. После успеха в домашней встрече с «Торпедо» (2:0) «Слуцк» поделил очки с «Витебском» (0:0) и «Динамо» Брест (1:1), а также потерпел третье поражение в чемпионате, уступив в гостях «Славии» (1:3).

Информация для ставок

  • «Гомель» не проигрывал в 3 домашних матчах чемпионата (2 победы и 1 ничья), пропустив в этих встречах всего 1 гол
  • «Слуцк» в 4 гостевых матчах потерпел 3 поражения и 1 раз сыграл вничью, забив вне родных стен только 1 мяч
  • «Слуцк» не проигрывал в пяти прошлых встречах команд в Гомеле – четыре победы и одна ничья

Прогноз

«Слуцк» сейчас находится в кризисе, что подтверждают не только котировки букмекеров на предстоящий матч, но и неудачные результаты команды на старте сезона. «Гомель» же является достаточно крепким и сбитым коллективом, который уверенно чувствует себя в родных стенах. Учитывая вышесказанное, предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.65 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.43 1.91 1.90 1.51 2.56
Лига Ставок 2.47 1.50 1.77 1.98 1.41 2.75
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 2.50 1.47 1.64 2.31 1.43 2.62
BetBoom 2.57 1.47 1.83 1.92 1.45 2.62
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии7
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 10:13
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Слуцк
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100