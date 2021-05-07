«Гомель» — «Слуцк». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (07.05.2021)

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вчера, 07:25

В 8-м туре Высшей лиги Беларуси «Гомель» примет у себя «Слуцк». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Гомель» очевидным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.67. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.52, а победа «Слуцка» оценивается в 5.2.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход (ТМ 2.5) котируется в 1.87.

Форма команд

«Гомель» стал серебряным призером в прошлом сезоне Первой лиги, получив право на повышение в классе. Дебют команды в элитном дивизионе Беларуси можно считать успешным. По итогам семи сыгранных туров «Гомель» набрал 12 очков и занял промежуточное шестое место в рейтинге. Пока команда потерпела только одно поражение — в гостевой игре с БАТЭ (2:3). После этого матча «Гомель» одержал победы над «Неманом» (2:0) и минским «Динамо» (2:1), а также сыграл вничью с «Торпедо» (1:1) и «Витебском» (0:0).

«Слуцк» менее успешно начал новый розыгрыш Высшей лиги. Команда оформила пока только одну победу и трижды сыграла вничью, что суммарно принесло ей шесть очков и текущее 11-е место в турнирной таблице. После успеха в домашней встрече с «Торпедо» (2:0) «Слуцк» поделил очки с «Витебском» (0:0) и «Динамо» Брест (1:1), а также потерпел третье поражение в чемпионате, уступив в гостях «Славии» (1:3).

Информация для ставок

«Гомель» не проигрывал в 3 домашних матчах чемпионата (2 победы и 1 ничья), пропустив в этих встречах всего 1 гол

«Слуцк» в 4 гостевых матчах потерпел 3 поражения и 1 раз сыграл вничью, забив вне родных стен только 1 мяч

«Слуцк» не проигрывал в пяти прошлых встречах команд в Гомеле – четыре победы и одна ничья

Прогноз

«Слуцк» сейчас находится в кризисе, что подтверждают не только котировки букмекеров на предстоящий матч, но и неудачные результаты команды на старте сезона. «Гомель» же является достаточно крепким и сбитым коллективом, который уверенно чувствует себя в родных стенах. Учитывая вышесказанное, предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.65 в БК Бетсити.