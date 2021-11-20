«Гранада» — «Реал». Прогноз на матч Примеры (21.11.2021)

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20 ноября 2021, 00:30

21 ноября состоится поединок «Гранада» — «Реал». Матч пройдет на арене «Нуэво Лос Карменес» в Гранаде. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом матча букмекеры выбрали «Реал». Поставить на победу клуба из столицы Испании можно по коэффициенту 1.45. Ничейный исход оценивается в 4.40, а победа хозяев поля в 7.30.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 2.00.

Форма команд

«Гранада» не впечатляет в нынешнем сезоне. У клуба всего 11 баллов и 17-я строчка в турнирной таблице. В последних матчах «Гранада» проиграла «Эспаньолу», а также выиграла у «Леванте» и сыграла вничью с «Хетафе».

«Королевский клуб» идет на второй строчке в турнирной таблице Примеры. В активе «сливочных» 27 баллов. В последних встречах «Реал» обыграл «Райо Вальекано», победил «Эльче» и сыграл вничью с «Осасуной».

Информация для ставок

«Реал» не проигрывает шесть поединков кряду

«Гранада» проиграла один матч из последних пяти

У «Реала» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой встрече можно сделать ставку на тотал забитых мячей «Реала» больше 2.5 по коэффициенту 2.50. «Реал» в последнее время забивает много, а «Гранада» — идеальная жертва. Испанский клуб много пропускает и находится далеко не в самой хорошей форме.