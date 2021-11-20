«Гранада» — «Реал». Прогноз на матч Примеры (21.11.2021)

21 ноября состоится поединок «Гранада» — «Реал». Матч пройдет на арене «Нуэво Лос Карменес» в Гранаде. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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1 : 4
завершен
21 ноября 2021, 18:15
воскресенье
Ставки букмекеров
Очевидным фаворитом матча букмекеры выбрали «Реал». Поставить на победу клуба из столицы Испании можно по коэффициенту 1.45. Ничейный исход оценивается в 4.40, а победа хозяев поля в 7.30.
Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 2.00.
Форма команд
«Гранада» не впечатляет в нынешнем сезоне. У клуба всего 11 баллов и 17-я строчка в турнирной таблице. В последних матчах «Гранада» проиграла «Эспаньолу», а также выиграла у «Леванте» и сыграла вничью с «Хетафе».
«Королевский клуб» идет на второй строчке в турнирной таблице Примеры. В активе «сливочных» 27 баллов. В последних встречах «Реал» обыграл «Райо Вальекано», победил «Эльче» и сыграл вничью с «Осасуной».
Информация для ставок
- «Реал» не проигрывает шесть поединков кряду
- «Гранада» проиграла один матч из последних пяти
- У «Реала» шесть забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этой встрече можно сделать ставку на тотал забитых мячей «Реала» больше 2.5 по коэффициенту 2.50. «Реал» в последнее время забивает много, а «Гранада» — идеальная жертва. Испанский клуб много пропускает и находится далеко не в самой хорошей форме.