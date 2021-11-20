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«Гранада» — «Реал». Прогноз на матч Примеры (21.11.2021)

20 ноября 2021, 00:30

21 ноября состоится поединок «Гранада» — «Реал». Матч пройдет на арене «Нуэво Лос Карменес» в Гранаде. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Испания. Примера 2021/2022
Гранада
Реал
1 : 4
завершен
21 ноября 2021, 18:15
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.464.591.49
Мелбет 8.83 5.13 1.38
1XBET 8.83 5.13 1.38

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом матча букмекеры выбрали «Реал». Поставить на победу клуба из столицы Испании можно по коэффициенту 1.45. Ничейный исход оценивается в 4.40, а победа хозяев поля в 7.30.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 2.00.

Форма команд

«Гранада» не впечатляет в нынешнем сезоне. У клуба всего 11 баллов и 17-я строчка в турнирной таблице. В последних матчах «Гранада» проиграла «Эспаньолу», а также выиграла у «Леванте» и сыграла вничью с «Хетафе».

«Королевский клуб» идет на второй строчке в турнирной таблице Примеры. В активе «сливочных» 27 баллов. В последних встречах «Реал» обыграл «Райо Вальекано», победил «Эльче» и сыграл вничью с «Осасуной».

Информация для ставок

  • «Реал» не проигрывает шесть поединков кряду
  • «Гранада» проиграла один матч из последних пяти
  • У «Реала» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой встрече можно сделать ставку на тотал забитых мячей «Реала» больше 2.5 по коэффициенту 2.50. «Реал» в последнее время забивает много, а «Гранада» — идеальная жертва. Испанский клуб много пропускает и находится далеко не в самой хорошей форме.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.65 1.32 2.31 1.68 1.80 2.11
Мелбет 2.55 1.54
1XBET 2.55 1.54
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Gahi
Gahi
20 ноября в 02:48
Победа команды Реал с Европейским гандикапом (1-0). Удачи
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