«Гранада» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.08.2021)

Во втором туре испанской Примеры встретятся «Гранада» и «Валенсия». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 20:30
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Гранаду». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.20 и на победу «Валенсии» за 2.90.
Форма команд
«Гранада» в этом сезоне идет на 15-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала один балл, сыграв в нулевую ничью с «Вильярреалом». В товарищеских матчах этот испанский клуб выглядел неплохо, команда не проигрывает несколько поединков кряду, но есть проблема — она мало забивает.
«Валенсия» стартовала с победы. Клуб находится на пятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе три балла. У «Валенсии» один забитый мяч. Команда обыграла «Хетафе». Символично, что бывший главный тренер «Хетафе» играл против своей команды, но уже в роли тренера «Валенсии». Команды этого тренера отличаются своей прагматичностью, они не забивают много и мало пропускают.
Информация для ставок
- «Гранада» не проигрывает четыре игры кряду
- «Валенсия» выиграла три матча из последних пяти
- «Гранада» забила восемь голов в последних пяти матчах
Прогноз
«Валенсия» прибавила в игре, эта команда выглядит опаснее, чем в прошлом сезоне. Однако стоит отметить, что клуб играет в прагматичный футбол и не нужно ждать от «лос чес» обилия забитых мячей. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых голов меньше 2.5 по коэффициенту 1.65.
Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Газиантепа» в матче с «Бешикташем».