«Гранада» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.08.2021)

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вчера, 23:31

Во втором туре испанской Примеры встретятся «Гранада» и «Валенсия». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Гранаду». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.20 и на победу «Валенсии» за 2.90.

Форма команд

«Гранада» в этом сезоне идет на 15-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала один балл, сыграв в нулевую ничью с «Вильярреалом». В товарищеских матчах этот испанский клуб выглядел неплохо, команда не проигрывает несколько поединков кряду, но есть проблема — она мало забивает.

«Валенсия» стартовала с победы. Клуб находится на пятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе три балла. У «Валенсии» один забитый мяч. Команда обыграла «Хетафе». Символично, что бывший главный тренер «Хетафе» играл против своей команды, но уже в роли тренера «Валенсии». Команды этого тренера отличаются своей прагматичностью, они не забивают много и мало пропускают.

Информация для ставок

«Гранада» не проигрывает четыре игры кряду

«Валенсия» выиграла три матча из последних пяти

«Гранада» забила восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Валенсия» прибавила в игре, эта команда выглядит опаснее, чем в прошлом сезоне. Однако стоит отметить, что клуб играет в прагматичный футбол и не нужно ждать от «лос чес» обилия забитых мячей. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых голов меньше 2.5 по коэффициенту 1.65.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Газиантепа» в матче с «Бешикташем».