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«Гремио» — «Интернасьонал». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (10.07.2021)

вчера, 06:23

«Гремио» примет на своем поле «Интернасьонал» в рамках 11-го тура Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Гремио» фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.13, ничейный исход оценивается в 3.00, а победа «Интернасьонала» представлена коэффициентом 4.05.

Форма команд

«Гремио» находится на 20-й строчке в турнирной таблице с 2 баллами за 8 матчей. Клуб не выиграл ни одного поединка, дважды сыграл вничью и проиграл в шести матчах. На счету команды 4 забитых и 12 пропущенных мячей. «Гремио» никак не может одержать победу в новом сезоне и не забивает на протяжении 4 туров.

«Интернасьонал» с 10 набранными очками за 10 туров находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла два матча, четыре раза сыграла вничью и столько же проиграла. На счету клуба 10 забитых и 16 пропущенных мячей. «Интернасьонал» показывает очень неубедительные результаты. В последних 4 турах команда смогла набрать только 2 очка.

Информация для ставок

  • «Гремио» не побеждал в этом сезоне чемпионата Бразилии
  • «Интернасьонал» не может победить 4 тура подряд
  • «Гремио» не забил ни одного гола за последние 4 тура

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — ничья или победа «Интернасьонала» по коэффициенту 1.7.

В этом сезоне состав «Гремио» пополнил вингер «Ювентуса».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.97 1.89 1.56 2.53
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shlomo
shlomo
вчера в 10:19
Много голов в матче не будет
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