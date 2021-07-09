«Гремио» — «Интернасьонал». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (10.07.2021)

«Гремио» примет на своем поле «Интернасьонал» в рамках 11-го тура Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 22:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Гремио» фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.13, ничейный исход оценивается в 3.00, а победа «Интернасьонала» представлена коэффициентом 4.05.
Форма команд
«Гремио» находится на 20-й строчке в турнирной таблице с 2 баллами за 8 матчей. Клуб не выиграл ни одного поединка, дважды сыграл вничью и проиграл в шести матчах. На счету команды 4 забитых и 12 пропущенных мячей. «Гремио» никак не может одержать победу в новом сезоне и не забивает на протяжении 4 туров.
«Интернасьонал» с 10 набранными очками за 10 туров находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла два матча, четыре раза сыграла вничью и столько же проиграла. На счету клуба 10 забитых и 16 пропущенных мячей. «Интернасьонал» показывает очень неубедительные результаты. В последних 4 турах команда смогла набрать только 2 очка.
Информация для ставок
- «Гремио» не побеждал в этом сезоне чемпионата Бразилии
- «Интернасьонал» не может победить 4 тура подряд
- «Гремио» не забил ни одного гола за последние 4 тура
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — ничья или победа «Интернасьонала» по коэффициенту 1.7.
В этом сезоне состав «Гремио» пополнил вингер «Ювентуса».