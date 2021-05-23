«Гройтер Фюрт» — «Фортуна». Прогноз на матч второй Бундеслиги (23.05.2021)

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сегодня, 00:23

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам матч 34-го тура второго по силе чемпионата Германии. «Гройтер Фюрт» ждет в гости «Фортуну». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальное преимущество букмекеры отдают «Гройтер Фюрт». Команда играет домашний поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 1.52. Победа «Фортуны» оценивается в 5.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.76.

Букмекеры в своей линии предлагают ставку на ТБ 3,5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3,5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.54.

Форма команд

«Фортуна» идет на четвертом месте в таблице, но уже не имеет шансов подняться выше. Следующий сезон коллектив начнет во второй Бундеслиге и снова попытается выйти в лидеры, чтобы побороться за повышение в классе. В прошлой игре «Фортуна» выиграла на своем поле у «Эрцгебирге» (3:0), а немного ранее разошлась миром с «Айнтрахтом» Б (2:2).

«Гройтер Фюрт» занимает третье место в таблице и является одним из главных претендентов на повышение в классе. Команда также имеет шансы подняться на второе место и выйти в Бундеслигу напрямую, избежав стыковых матчей. Для этого команде обязательно нужно побеждать и ждать ошибки «Хольштайн Киль». Последние два матча «Гройтер Фюрт» закончились победой над «Падерборном» (2:4) и ничьей с «Карлсруэ» (2:2).

Информация для ставок

«Гройтер Фюрт» и «Фортуна» проиграли всего по одному матчу из пяти последних

Восемь последних домашних матчей «Гройтер Фюрт» закончились тоталом больше 2,5 мячей

Пять из шести последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

«Фортуна» не может обыграть «Гройтер Фюрт» уже шесть матчей подряд

Прогноз

«Гройтер Фюрт» имеет хороший шанс выйти в Бундеслигу, а в матче с немотивированным соперником имеет все шансы на успех. Рекомендуем сделать ставку на хозяев с форой -1 по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Мелбет.

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