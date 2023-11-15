Грузия – Шотландия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (16.11.2023)

1700071336

вчера, 21:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Шотландия. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа сборной Грузии оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

Сборная Грузии еще имеет теоретически шансы побороться за второе место, но реальных возможностей практически не осталось. В активе команды только семь очков, что на восемь пунктов меньше, чем у лидеров. Только все победы до конца квалификации могут дать возможность коллективу не выпадать из борьбы. Два последних матча Грузии завершились крупной победой над Кипром (4:0) и разгромом Таиланда в товарищеской встрече (8:0).

Шотландия все-таки пропустила Испанию вперед на первое место, но пока уступает только по дополнительным показателям. Команда набрала 15 очков и на пять пунктов опережает Норвегию, поэтому уже в ближайших поединках может оформить выход на чемпионат Европы 2024. В прошлой товарищеской игре сборная Шотландии крупно проиграла на выезде Франции (1:4), а ранее уступила Испании (0:2).

Информация для ставок

Грузия проиграла четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Шотландия уступила в трех последних поединках с общим счетом (2:9)

Сборная Шотландии выиграла три из пяти последних встреч с Грузией при двух поражениях

Четыре последних матча между сборными завершились исходом «обе забьют – нет».

Прогноз

Сборная Шотландии более уверена в своих силах и при приблизительно равной игре наверняка сможет реализовать свои 1-2 момента. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.