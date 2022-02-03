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«Халл Сити» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.02.2022)

вчера, 16:54

5 февраля 2022 года состоится поединок «Халл Сити — Престон». Матч пройдет на домашнем стадионе «Халл Сити». Отметим, что эта игра в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.623.252.95
Мелбет 2.61 3.24 2.88
1XBET 2.61 3.24 2.88
BetBoom 2.75 2.98 2.86

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Халл Сити». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа «Престона» в 2.80. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.93.

Форма команд

«Халл Сити» в нынешнем сезоне Чемпионшипа идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 32 балла. У коллектива девять побед, пять ничьих и 14 поражений. Коллектив забил 25 голов и пропустил 31 мяч. В последних матчах «Халл Сити» выглядит очень хорошо и часто набирает очки благодаря своим победам — клуб одолел «Суонси» со счетом 2:0, а также справился с «Борнмутом» 0:1 и обыграл «Блэкберн Роверс» 2:0.

«Престон» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 38 баллов. У команды девять побед, 11 ничьих и девять поражений. Всего коллектив забил 33 гола и пропустил 35 мячей. Последние матчи «Престона» можно назвать удачными, клуб не проигрывает и часто набирает баллы — ничья с «Миллуоллом» со счетом 0:0, а также 2:2 с «Бристоль Сити» и победа над «Вест Бромвичем» 0:2.

Информация для ставок

  • «Престон» не проигрывает три игры кряду
  • «Халл Сити» выиграл три игры кряду
  • У «Престона» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 3.45. Оба клуба хорошо смотрятся в атаке и могут порадовать болельщиков обилием забитых мячей.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.65 1.70 2.25
Мелбет 1.64 2.40
1XBET 1.64 2.40
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:56
Возможен ничейный результат
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