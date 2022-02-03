«Халл Сити» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.02.2022)

1643896454

вчера, 16:54

5 февраля 2022 года состоится поединок «Халл Сити — Престон». Матч пройдет на домашнем стадионе «Халл Сити». Отметим, что эта игра в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Халл Сити». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа «Престона» в 2.80. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.93.

Форма команд

«Халл Сити» в нынешнем сезоне Чемпионшипа идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 32 балла. У коллектива девять побед, пять ничьих и 14 поражений. Коллектив забил 25 голов и пропустил 31 мяч. В последних матчах «Халл Сити» выглядит очень хорошо и часто набирает очки благодаря своим победам — клуб одолел «Суонси» со счетом 2:0, а также справился с «Борнмутом» 0:1 и обыграл «Блэкберн Роверс» 2:0.

«Престон» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 38 баллов. У команды девять побед, 11 ничьих и девять поражений. Всего коллектив забил 33 гола и пропустил 35 мячей. Последние матчи «Престона» можно назвать удачными, клуб не проигрывает и часто набирает баллы — ничья с «Миллуоллом» со счетом 0:0, а также 2:2 с «Бристоль Сити» и победа над «Вест Бромвичем» 0:2.

Информация для ставок

«Престон» не проигрывает три игры кряду

«Халл Сити» выиграл три игры кряду

У «Престона» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 3.45. Оба клуба хорошо смотрятся в атаке и могут порадовать болельщиков обилием забитых мячей.