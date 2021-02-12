«Хайденхайм» — «Эрцгебирге». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (13.02.2021)

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сегодня, 06:37

В 21-м туре второй лиги Германии «Хайденхайм» примет «Эрцгебирге». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают преимущество хозяевам и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.89. Победа «Эрцгебирге» будет стоить 4.2, на ничью можно поставить за 3.55. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.41.

Вероятность низового матча составляет 2.03 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается в 1.79.

Форма команд

«Хайденхайм» в последних матчах второй Бундеслиги показывает неудовлетворительные результаты. Команда не может победить на протяжении трёх туров и потеряла несколько позиций в таблице. В последних двух турах «Хайденхайм» проиграл дома «Санкт-Паули» (3:4) и «Айнтрахту Б» на выезде (1:0).

«Эрцгебирге» после двух побед в чемпионате в следующих двух матчах смог набрать всего одно очко. Команда находится на восьмом месте и отстаёт от лидера на 11 очков. Шансов подняться в Бундеслигу у клуба откровенно немного. В прошлой игре «Эрцгебирге» устроил перестрелку с «Гамбургом» (3:3), а туром ранее крупно уступил на выезде «Гройтер Фюрт» (0:3).

Информация для ставок

«Хайденхайм» не может выиграть три матча подряд

«Хайденхайм» выиграл последние четыре домашние встречи с «Эрцгебирге».

«Эрцгебирге» забил два мяча в последних четырех выездных матчах

«Хайденхайм» забивал в семи из восьми последних домашних матчей

Прогноз

Нас ждет напряженный поединок, где встретятся две команды, занимающие 8-е и 10-е места в турнире. Мы предполагаем, что команды не смогут забить много мячей, и матч завершится с тоталом меньше 2.5 голов. Сделать такую ставку можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.03.