«Хайденхайм» — «Эрцгебирге». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (13.02.2021)

В 21-м туре второй лиги Германии «Хайденхайм» примет «Эрцгебирге». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на эту встречу.
Ставки букмекеров
В этом матче букмекеры отдают преимущество хозяевам и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.89. Победа «Эрцгебирге» будет стоить 4.2, на ничью можно поставить за 3.55. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.41.
Вероятность низового матча составляет 2.03 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается в 1.79.
Форма команд
«Хайденхайм» в последних матчах второй Бундеслиги показывает неудовлетворительные результаты. Команда не может победить на протяжении трёх туров и потеряла несколько позиций в таблице. В последних двух турах «Хайденхайм» проиграл дома «Санкт-Паули» (3:4) и «Айнтрахту Б» на выезде (1:0).
«Эрцгебирге» после двух побед в чемпионате в следующих двух матчах смог набрать всего одно очко. Команда находится на восьмом месте и отстаёт от лидера на 11 очков. Шансов подняться в Бундеслигу у клуба откровенно немного. В прошлой игре «Эрцгебирге» устроил перестрелку с «Гамбургом» (3:3), а туром ранее крупно уступил на выезде «Гройтер Фюрт» (0:3).
Информация для ставок
- «Хайденхайм» не может выиграть три матча подряд
- «Хайденхайм» выиграл последние четыре домашние встречи с «Эрцгебирге».
- «Эрцгебирге» забил два мяча в последних четырех выездных матчах
- «Хайденхайм» забивал в семи из восьми последних домашних матчей
Прогноз
Нас ждет напряженный поединок, где встретятся две команды, занимающие 8-е и 10-е места в турнире. Мы предполагаем, что команды не смогут забить много мячей, и матч завершится с тоталом меньше 2.5 голов. Сделать такую ставку можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.03.