«Хайденхайм» — «Ингольштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (16.01.2022)

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вчера, 18:29

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают «Хайденхайму» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Ингольштадта» будет стоить 5.1, а ничью можно поставить по коэффициенту 3.9. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.75.

Вероятность низового матча составляет 2.05 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по 1.77.

Форма команд

«Ингольштадт» является последней командой чемпионата и пока не может навязать конкуренцию более сильным соперником. Коллектив набрал всего 10 очков и отставание от ближайшего оппонента не из зоны вылета составляет 10 баллов. Ситуация для клуба очень тяжелая, и чтобы ее исправить, необходимо регулярно набирать очки в ближайших встречах. В прошлом туре «Ингольштадт» обыграл «Динамо» Дрезден, а немного ранее уступил «Ганноверу» (1:2).

«Хайденхайм» ведет ожесточенную борьбу за самые высокие места и в последних пяти поединках смог набрать 12 очков. Коллектив набрал всего 30 баллов и делит 3-6 место с прямыми конкурентами, уступая тем по дополнительным характеристикам. Поединок с абсолютным аутсайдером станет хорошей возможностью для клуба набрать максимум очков и продвинуться по турнирной таблице. Последние два тура второй Бундеслиги закончились для «Хайденхайма» победой над «Падерборном» (2:1) и поражением от «Карлсруэ» (2:3).

Информация для ставок

«Ингольштадт» не побеждает на выезде уже пять поединков подряд

«Хайденхайм» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последние встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ингольштадт» выиграл четыре из пяти последних выездных матчей с «Хайденхаймом»

Прогноз

«Хайденхайм» играет на своем поле, что дает небольшое преимущество перед соперником. Считаем, что матч будет интересным и богатым на голы. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет.