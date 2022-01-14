ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Хайденхайм» — «Ингольштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (16.01.2022)

вчера, 18:29

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают «Хайденхайму» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Ингольштадта» будет стоить 5.1, а ничью можно поставить по коэффициенту 3.9. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.683.965.30
BetBoom 1.69 3.79 4.99

Вероятность низового матча составляет 2.05 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по 1.77.

Форма команд

«Ингольштадт» является последней командой чемпионата и пока не может навязать конкуренцию более сильным соперником. Коллектив набрал всего 10 очков и отставание от ближайшего оппонента не из зоны вылета составляет 10 баллов. Ситуация для клуба очень тяжелая, и чтобы ее исправить, необходимо регулярно набирать очки в ближайших встречах. В прошлом туре «Ингольштадт» обыграл «Динамо» Дрезден, а немного ранее уступил «Ганноверу» (1:2).

«Хайденхайм» ведет ожесточенную борьбу за самые высокие места и в последних пяти поединках смог набрать 12 очков. Коллектив набрал всего 30 баллов и делит 3-6 место с прямыми конкурентами, уступая тем по дополнительным характеристикам. Поединок с абсолютным аутсайдером станет хорошей возможностью для клуба набрать максимум очков и продвинуться по турнирной таблице. Последние два тура второй Бундеслиги закончились для «Хайденхайма» победой над «Падерборном» (2:1) и поражением от «Карлсруэ» (2:3).

Информация для ставок

  • «Ингольштадт» не побеждает на выезде уже пять поединков подряд
  • «Хайденхайм» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре последние встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Ингольштадт» выиграл четыре из пяти последних выездных матчей с «Хайденхаймом»

Прогноз

«Хайденхайм» играет на своем поле, что дает небольшое преимущество перед соперником. Считаем, что матч будет интересным и богатым на голы. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.41 2.02 1.86 1.58 2.46
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:31
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100