«Хайденхайм» — «Ингольштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (16.01.2022)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают «Хайденхайму» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Ингольштадта» будет стоить 5.1, а ничью можно поставить по коэффициенту 3.9. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.75.
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завтра, 15:30
Вероятность низового матча составляет 2.05 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по 1.77.
Форма команд
«Ингольштадт» является последней командой чемпионата и пока не может навязать конкуренцию более сильным соперником. Коллектив набрал всего 10 очков и отставание от ближайшего оппонента не из зоны вылета составляет 10 баллов. Ситуация для клуба очень тяжелая, и чтобы ее исправить, необходимо регулярно набирать очки в ближайших встречах. В прошлом туре «Ингольштадт» обыграл «Динамо» Дрезден, а немного ранее уступил «Ганноверу» (1:2).
«Хайденхайм» ведет ожесточенную борьбу за самые высокие места и в последних пяти поединках смог набрать 12 очков. Коллектив набрал всего 30 баллов и делит 3-6 место с прямыми конкурентами, уступая тем по дополнительным характеристикам. Поединок с абсолютным аутсайдером станет хорошей возможностью для клуба набрать максимум очков и продвинуться по турнирной таблице. Последние два тура второй Бундеслиги закончились для «Хайденхайма» победой над «Падерборном» (2:1) и поражением от «Карлсруэ» (2:3).
Информация для ставок
- «Ингольштадт» не побеждает на выезде уже пять поединков подряд
- «Хайденхайм» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре последние встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Ингольштадт» выиграл четыре из пяти последних выездных матчей с «Хайденхаймом»
Прогноз
«Хайденхайм» играет на своем поле, что дает небольшое преимущество перед соперником. Считаем, что матч будет интересным и богатым на голы. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет.