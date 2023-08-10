«Хетафе» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.08.2023)

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сегодня, 13:26

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Барселоне», а коэффициент на их победу составляет 1.55. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 6.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.95.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 2.05. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.77. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Хетафе» провел неоднозначный прошлый сезон, но смог сохранить свою прописку в Ла Лиге и уже в первом туре нового чемпионата на своем поле принимает чемпиона Испании. Хозяева славятся своими крепкими защитными редутами и постараются не дать разогнаться атакующей линии «сине-гранатовых». Два последних товарищеских матча «Хетафе» завершились крупной победой с «Витессом» (4:1) и поражением от «Гранады» (1:2).

«Барселона» под руководством Хави продолжает совершенствоваться и становится все моложе. Команда имеет серьезные амбиции на Лигу Чемпионов, но и защиту титула никто не отменял. На выезде с «Хетафе», гостям будет точно непросто, но букмекеры не зря отдают большое предпочтение «Барселоне». В прошлой товарищеской игре «Барселона» обыграла «Тоттенхэм» (4:2), а ранее минимально одолела «Милан» (1:0).

Информация для ставок

«Хетафе» проиграл лишь два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Барселона» выиграла шесть из десяти последних матчей при четырех поражениях во всех турнирах

«Барселона» выиграла три из пяти последних встреч с «Хетафе» при двух ничейный результатах

Прогноз

«Барселона» будет играть первым номером, но мы предполагаем, что у нее возникнут проблемы с забитыми мячами и клубы поделят очки. Рискнуть и сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.