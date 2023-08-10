«Хетафе» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.08.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Барселоне», а коэффициент на их победу составляет 1.55. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 6.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.95.
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13 августа 2023, 22:30
воскресенье
На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 2.05. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.77. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Хетафе» провел неоднозначный прошлый сезон, но смог сохранить свою прописку в Ла Лиге и уже в первом туре нового чемпионата на своем поле принимает чемпиона Испании. Хозяева славятся своими крепкими защитными редутами и постараются не дать разогнаться атакующей линии «сине-гранатовых». Два последних товарищеских матча «Хетафе» завершились крупной победой с «Витессом» (4:1) и поражением от «Гранады» (1:2).
«Барселона» под руководством Хави продолжает совершенствоваться и становится все моложе. Команда имеет серьезные амбиции на Лигу Чемпионов, но и защиту титула никто не отменял. На выезде с «Хетафе», гостям будет точно непросто, но букмекеры не зря отдают большое предпочтение «Барселоне». В прошлой товарищеской игре «Барселона» обыграла «Тоттенхэм» (4:2), а ранее минимально одолела «Милан» (1:0).
Информация для ставок
- «Хетафе» проиграл лишь два из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Барселона» выиграла шесть из десяти последних матчей при четырех поражениях во всех турнирах
- «Барселона» выиграла три из пяти последних встреч с «Хетафе» при двух ничейный результатах
Прогноз
«Барселона» будет играть первым номером, но мы предполагаем, что у нее возникнут проблемы с забитыми мячами и клубы поделят очки. Рискнуть и сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.