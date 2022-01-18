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«Хетафе» — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (20.01.2022)

18 января 2022, 16:58

«Хетафе» примет «Гранаду» в рамках 21-го тура Испанской Примеры. Этот поединок пройдет на арене «Колозеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.10 3.10 3.95
Мелбет 2.08 3.15 4.58
1XBET 2.08 3.15 4.58
BetBoom 2.00 3.13 4.67

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Хетафе». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа «Гранады» в 3.95. Также можно сделать дополнительную ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Хетафе» 17-я строчка в турнирной таблице и 18 баллов в активе. У команды четыре победы, пять ничьих и десять поражений. Коллектив забил 13 голов и пропустил 21 мяч. В последних встречах «Хетафе» играет неплохо, но бывают и промахи, например, клуб уступил «Севилье» со счетом 1:0, но также выиграл у «Реала» из Мадрида 1:0 и победил «Осасуну» с таким же счетом и выбрался из подвала турнирной таблицы.

«Гранада» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 24 балла. У команды пять побед, девять ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 24 гола и пропустил 27 мячей. В последних встречах «Гранада» играет неплохо, даже лучше, чем «Хетафе», у команды ничья с «Барселоной» 1:1, а также ничейный исход с «Эльче» 0:0 и победа над «Атлетико» из Мадрида 2:1.

Информация для ставок

«Хетафе» проиграл два матча из последних пяти
«Гранада» не проигрывает четыре поединка подряд
У «Хетафе» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше двух по коэффициенту 1.95. Несмотря на слабую голевую активность «Хетафе», этот клуб может порадовать болельщиков голами в грядущей игре. Фаворит матча — хозяева поля.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.47 2.60
1XBET 1.47 2.60
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
18 января в 20:22
Игра может получится на три варианта
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