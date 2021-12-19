«Хетафе» — «Осасуна». Прогноз на матч Примеры (19.12.2021)

19 декабря «Хетафе» сразится с «Осасуной» в рамках 18-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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1 : 0
завершен
19 декабря 2021, 20:30
воскресенье
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка является «Хетафе». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.00, а победа «Осасуны» в 3.30.
Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.35.
Форма команд
В этом сезоне «Хетафе» идет на 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе клуба 12 баллов. В последних встречах «Хетафе» играл вничью с «Алавесом», а также поделил очки с «Атлетиком» из Бильбао и «Мальоркой».
«Осасуна» идет на десятой строчке. В активе клуба из Памплоны 22 пункта. В последних встречах памплонцы трижды сыграли вничью, с «Барселоной», «Леванте» и «Эльче». Команда мало забивает и уже не помнит, когда побеждала в последний раз в рамках Примеры.
Информация для ставок
- «Осасуна» не проигрывает пять игр кряду во всех турнирах
- «Хетафе» не побеждает три игры кряду
- У «Осасуны» три пропущенных мяча в трех последних встречах
Прогноз
В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Осасуна» не проиграет — коэффициент 3.40. В последнее время клуб из Памплоны показывает неплохой уровень игры, он смотрится лучше, чем «Хетафе», поэтому и выглядит фаворитом.