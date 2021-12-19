«Хетафе» — «Осасуна». Прогноз на матч Примеры (19.12.2021)

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19 декабря 2021, 12:05

19 декабря «Хетафе» сразится с «Осасуной» в рамках 18-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка является «Хетафе». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.00, а победа «Осасуны» в 3.30.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.35.

Форма команд

В этом сезоне «Хетафе» идет на 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе клуба 12 баллов. В последних встречах «Хетафе» играл вничью с «Алавесом», а также поделил очки с «Атлетиком» из Бильбао и «Мальоркой».

«Осасуна» идет на десятой строчке. В активе клуба из Памплоны 22 пункта. В последних встречах памплонцы трижды сыграли вничью, с «Барселоной», «Леванте» и «Эльче». Команда мало забивает и уже не помнит, когда побеждала в последний раз в рамках Примеры.

Информация для ставок

«Осасуна» не проигрывает пять игр кряду во всех турнирах

«Хетафе» не побеждает три игры кряду

У «Осасуны» три пропущенных мяча в трех последних встречах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Осасуна» не проиграет — коэффициент 3.40. В последнее время клуб из Памплоны показывает неплохой уровень игры, он смотрится лучше, чем «Хетафе», поэтому и выглядит фаворитом.