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«Хетафе» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Примеры (02.01.2022)

31 декабря 2021, 18:55

Испания. Примера 2021/2022
Хетафе
Реал
1 : 0
завершен
02 января 2022, 16:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.443.921.60
Мелбет 7.32 4.10 1.54
1XBET 6.95 4.14 1.59

«Хетафе» играет против «Реала». Команды выйдут на матч в рамках 19-го тура Испанской Примеры. Поединок состоится 2 января 2022 года на стадионе «Колизеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Реал». Поставить на победу клуба из Мадрида можно по коэффициенту 1.65. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа хозяев в 6.70.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.75.

Форма команд

«Хетафе» в нынешнем сезоне идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 15 баллов. У команды три победы, шесть ничьих и девять поражений. Коллектив забил 12 голов и пропустил 20 мячей. В последних встречах «Хетафе» выиграл у «Осасуны» 1:0, а также сыграл вничью с «Алавесом» 1:1 и с «Атлетиком» из Бильбао 0:0.

«Реал» идет в нынешнем сезоне на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 46 пунктов. У коллектива Карло Анчелотти — 14 побед, четыре ничьих и одно поражение. Команда забила 41 гол и пропустила 16 мячей. В последних встречах «сливочные» выиграли у «Атлетика» из Бильбао 1:2, а также сыграла вничью с «Кадисом» 0:0 и обыграла «Атлетико» из Мадрида 2:0.

Информация для ставок

  • «Реал» не проигрывает 15 игр кряду

  • У «Хетафе» две победы в последних пяти матчах

  • «Реал» забил четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют — да, по коэффициенту 1.90. Оба клуба регулярно друг другу забивают в очных встречах, этот матч не должен стать исключением из правил. Стоит ожидать обилия забитых мячей и победу гостей. «Сливочные» в отличной форме и не проигрывают много игр кряду, этот матч также стает победным.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.07 1.85
1XBET 1.93 1.97
Все комментарии
Gahi
Gahi
01 января в 02:38
Победа команды Реал Мадрид в этом матче. Удачи
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