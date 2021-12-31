«Хетафе» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Примеры (02.01.2022)

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31 декабря 2021, 18:55

«Хетафе» играет против «Реала». Команды выйдут на матч в рамках 19-го тура Испанской Примеры. Поединок состоится 2 января 2022 года на стадионе «Колизеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Реал». Поставить на победу клуба из Мадрида можно по коэффициенту 1.65. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа хозяев в 6.70.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.75.

Форма команд

«Хетафе» в нынешнем сезоне идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 15 баллов. У команды три победы, шесть ничьих и девять поражений. Коллектив забил 12 голов и пропустил 20 мячей. В последних встречах «Хетафе» выиграл у «Осасуны» 1:0, а также сыграл вничью с «Алавесом» 1:1 и с «Атлетиком» из Бильбао 0:0.

«Реал» идет в нынешнем сезоне на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 46 пунктов. У коллектива Карло Анчелотти — 14 побед, четыре ничьих и одно поражение. Команда забила 41 гол и пропустила 16 мячей. В последних встречах «сливочные» выиграли у «Атлетика» из Бильбао 1:2, а также сыграла вничью с «Кадисом» 0:0 и обыграла «Атлетико» из Мадрида 2:0.

Информация для ставок

«Реал» не проигрывает 15 игр кряду

У «Хетафе» две победы в последних пяти матчах

«Реал» забил четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют — да, по коэффициенту 1.90. Оба клуба регулярно друг другу забивают в очных встречах, этот матч не должен стать исключением из правил. Стоит ожидать обилия забитых мячей и победу гостей. «Сливочные» в отличной форме и не проигрывают много игр кряду, этот матч также стает победным.