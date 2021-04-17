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«Хетафе» — «Реал». Прогноз на матч Примеры (18.04.2021)

вчера, 16:22

«Хетафе» примет «Реал» на своем поле в рамках очередного тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 18 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.283.421.76
Лига Ставок 4.90 3.50 1.82
Фонбет 5.50 3.55 1.70
Мелбет 5.25 3.54 1.84
1XBET 3.50 8.10 1.45

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в победу «Реала» по коэффициенту 1.71. Также можно поставить на ничейный исход по 3.60, а на победу «Хетафе» по 5.80.

Форма команд

«Хетафе» в нынешнем сезоне расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 30 пунктов. У «Хетафе» семь побед, девять ничьих и 14 поражений. Клуб забил 22 мяча и пропустил 34 гола. В последних играх «Хетафе» играет очень плохо, клуб постоянно теряет очки. Если клуб из пригорода Мадрида проиграет еще и в этом матче, то серия без побед будет гораздо больше.

«Реал» находится на второй строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 66 баллов. В нынешнем сезоне «сливочные» показывают очень хороший футбол, команда уже вышла в полуфинал Лиги чемпионов. В активе «сливочных» 20 побед, шесть ничьих и четыре поражения. Клуб забил 53 гола и пропустил 24 мяча. В последних играх «сливочные» играют невероятно, клуб победил злейшего врага в лице «Барселоны» и продолжает борьбу за титул.

Информация для ставок

● У «Реала» десять забитых мячей в последних пяти играх
● «Хетафе» не может победить вот уже пять игр кряду
● Мадридский «Реал» не проигрывает 14 игр кряду во всех турнирах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что обе команд забьют по коэффициенту 2.24. Также можно сделать ставку на то, что гол будет забит с 61 по 75 минуту по 2.90.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.68 1.63 2.30
Лига Ставок 2.23 1.66 1.66 2.23
Мелбет 1.73 2.29
1XBET 2.14 1.69 9.20 1.07 1.31 3.38
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:27
Победа Реала
shlomo
shlomo
вчера в 16:26
Реал явный фаворит в матче
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