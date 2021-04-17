«Хетафе» — «Реал». Прогноз на матч Примеры (18.04.2021)

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вчера, 16:22

«Хетафе» примет «Реал» на своем поле в рамках очередного тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 18 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в победу «Реала» по коэффициенту 1.71. Также можно поставить на ничейный исход по 3.60, а на победу «Хетафе» по 5.80.

Форма команд

«Хетафе» в нынешнем сезоне расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 30 пунктов. У «Хетафе» семь побед, девять ничьих и 14 поражений. Клуб забил 22 мяча и пропустил 34 гола. В последних играх «Хетафе» играет очень плохо, клуб постоянно теряет очки. Если клуб из пригорода Мадрида проиграет еще и в этом матче, то серия без побед будет гораздо больше.

«Реал» находится на второй строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 66 баллов. В нынешнем сезоне «сливочные» показывают очень хороший футбол, команда уже вышла в полуфинал Лиги чемпионов. В активе «сливочных» 20 побед, шесть ничьих и четыре поражения. Клуб забил 53 гола и пропустил 24 мяча. В последних играх «сливочные» играют невероятно, клуб победил злейшего врага в лице «Барселоны» и продолжает борьбу за титул.

Информация для ставок

● У «Реала» десять забитых мячей в последних пяти играх

● «Хетафе» не может победить вот уже пять игр кряду

● Мадридский «Реал» не проигрывает 14 игр кряду во всех турнирах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что обе команд забьют по коэффициенту 2.24. Также можно сделать ставку на то, что гол будет забит с 61 по 75 минуту по 2.90.