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«Хетафе» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (23.08.2021)

вчера, 22:35

«Хетафе» сыграет против «Севильи» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.643.112.35
Фонбет 3.50 3.10 2.30
Мелбет 3.54 3.20 2.37
1XBET 3.54 3.22 2.37
BetBoom 3.48 3.18 2.32

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Севилья». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.28. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.20 и на победу хозяев поля за 3.50.

Форма команд

«Хетафе» находится на 17-й строчке в турнирной таблице. Команда проиграла стартовый поединок со счетом 0:1, это был матч против «Валенсии». Сейчас «Хетафе» далеко не самый сильный клуб Испании, команда часто пропускает и мало забивает. Потеряв своего тренера, который перебрался в стан «Валенсии», клуб из пригорода Мадрида испытывает серьезные проблемы.

«Севилья» была шикарна в прошлом сезоне. Команде совсем немного не хватило, чтобы побороться за чемпионство, но в этом сезоне клуб хочет довести дело до конца. Команда набрала три балла и выиграла свой первый поединок в Примере. В активе клуба — три забитых мяча, которые отправились в ворота «Райо Вальекано» в первом туре чемпионата Испании. Сейчас «нервионцы» на пятой строчке в турнирной таблице.

Информация для ставок

  • «Севилья» не проигрывает шесть поединков кряду
  • «Хетафе» проиграл один матч из последних десяти
  • «Севилья» забила десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Севилья» играет в хороший и атакующий футбол, команда сразу старается забить, чтобы надавить на своего соперника и заставить его ошибиться. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что гол будет забит с 1-й по 15-ю минуту встречи — коэффициент 4.20.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Аморебьеты» в матче с «Мирандесом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.85 2.06 1.48 2.81
Мелбет 1.48 2.85
1XBET 1.51 2.74
BetBoom 1.83 2.04 1.50 2.69 1.24 4.33
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STVA 1
STVA 1
вчера в 22:43
Гости не проиграют
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