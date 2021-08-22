«Хетафе» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (23.08.2021)

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вчера, 22:35

«Хетафе» сыграет против «Севильи» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Севилья». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.28. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.20 и на победу хозяев поля за 3.50.

Форма команд

«Хетафе» находится на 17-й строчке в турнирной таблице. Команда проиграла стартовый поединок со счетом 0:1, это был матч против «Валенсии». Сейчас «Хетафе» далеко не самый сильный клуб Испании, команда часто пропускает и мало забивает. Потеряв своего тренера, который перебрался в стан «Валенсии», клуб из пригорода Мадрида испытывает серьезные проблемы.

«Севилья» была шикарна в прошлом сезоне. Команде совсем немного не хватило, чтобы побороться за чемпионство, но в этом сезоне клуб хочет довести дело до конца. Команда набрала три балла и выиграла свой первый поединок в Примере. В активе клуба — три забитых мяча, которые отправились в ворота «Райо Вальекано» в первом туре чемпионата Испании. Сейчас «нервионцы» на пятой строчке в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Севилья» не проигрывает шесть поединков кряду

«Хетафе» проиграл один матч из последних десяти

«Севилья» забила десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Севилья» играет в хороший и атакующий футбол, команда сразу старается забить, чтобы надавить на своего соперника и заставить его ошибиться. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что гол будет забит с 1-й по 15-ю минуту встречи — коэффициент 4.20.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Аморебьеты» в матче с «Мирандесом».