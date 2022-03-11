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«Хетафе» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.03.2022)

сегодня, 13:22
Валенсия

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.44. В случае победы «Валенсии», зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.443.173.37
Фонбет 2.35 3.10 3.30
Мелбет 2.39 3.32 3.36
1XBET 2.39 3.32 3.36
BetBoom 2.42 3.09 3.39

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.81 за ТБ 2 и ТМ 2 по 2.07. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Хетафе» смог выбраться из зоны вылета после провала на старте сезона, но в последних поединках снова заметно сдал и не может выиграть несколько туров подряд. Команда расположилась на 15 месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 27 очков. В предстоящем поединке с не самой стабильной «Валенсией» на своем стадионе у футболистов определенно будут шансы зацепиться за очки. В двух последних матчах «Хетафе» проиграл «Эспаньолу» (0:2) и разошелся миром с «Алавесом» (2:2).

«Валенсия» играет хорошо только короткими отрезками и за последние пять туров набрала только семь очков. Клуб занимает только девятое место с 36 набранными баллами и отстает на четыре пункта от ближайшего соперника. Чтобы навязать борьбу за зону еврокубков, команде необходимо побеждать в ближайших матчах и надеяться на ошибки прямых конкурентов. В прошлом туре «Валенсия» обыграла на своем поле «Гранаду» (3:1), а ранее оказалась сильнее «Мальорки» (1:0).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Хетафе» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Валенсия» выиграла только два и шести выездных поединков за последнее время
  • «Валенсия» выиграла только один матч у «Хетафе» за последние шесть встреч, а три из них завершились ничейным результатом

Прогноз

«Хетафе» находится не в лучшей форме и вряд ли сможет поставить перед «Валенсией» неразрешимые проблемы. Предлагаем пойти на риск и выбрать победителем гостей, сделать ставку на которых можно по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.86 1.58 2.52 1.27 4.02
Фонбет 1.55 2.40
Мелбет 1.62 2.52
1XBET 1.62 2.52
Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 13:30
Чисто домашний нынче Хетафе уже давно забыл, как проигрывать на своем поле в идущей испанской Примере, на фоне аж 8-ми матчевой серии без поражений в пределах родного стадиона Колисеум Альфонсо Перес. Куда также вошли победы над: лидирующим Реалом Мадрид 1:0, Леванте 3:0, Гранадой 4:2, Осасуной 1:0 и Кадисом 4:0. Нельзя не отметить и крутячую игру оборонительной системы "испанского Челси" в упомянутых встречах, который в них полностью подтвердил свое ранее данное прозвище в честь английского прагматичного гранда!...... Что касается из года в год мечущейся по середине таблицы именитой Валенсии, то она и в действующем чемпионате далека от оптимальных кондиций. Вновь находясь в переходной стадии, постоянно меняя тренеров и игроков, что приводит к дестабилизации в стане "оранжевых"...Да, именно непостоянность + игровая ветреность мешает и сейчас "летучим мышам" вести настоящую борьбу за еврокубковую зону..... Если бы этот матч состоялся в начале сезона, а не в его завершающей стадии, то тогда можно было поставить здесь под сомнение преимущество Хетафе, ведь полумадридцы в первых турах находились не в своей тарелке...Ну а сейчас "синие" - это уже совсем другой коллектив, явно способный у себя на поле решать серьезные максимальные задачи даже в единоборствах с грандами, не говоря уже про середняков. Таким образом считаю ставку на фору 1(0) оптимальной для данной дуэли. В завершении отмечу, что в прошлой Примере Хетафе дома не оставил никаких шансов Валенсии, победив ее тогда с крупным счетом 3:0!
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