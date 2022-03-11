«Хетафе» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.03.2022)

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сегодня, 13:22

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.44. В случае победы «Валенсии», зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по 3.25.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.81 за ТБ 2 и ТМ 2 по 2.07. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Хетафе» смог выбраться из зоны вылета после провала на старте сезона, но в последних поединках снова заметно сдал и не может выиграть несколько туров подряд. Команда расположилась на 15 месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 27 очков. В предстоящем поединке с не самой стабильной «Валенсией» на своем стадионе у футболистов определенно будут шансы зацепиться за очки. В двух последних матчах «Хетафе» проиграл «Эспаньолу» (0:2) и разошелся миром с «Алавесом» (2:2).

«Валенсия» играет хорошо только короткими отрезками и за последние пять туров набрала только семь очков. Клуб занимает только девятое место с 36 набранными баллами и отстает на четыре пункта от ближайшего соперника. Чтобы навязать борьбу за зону еврокубков, команде необходимо побеждать в ближайших матчах и надеяться на ошибки прямых конкурентов. В прошлом туре «Валенсия» обыграла на своем поле «Гранаду» (3:1), а ранее оказалась сильнее «Мальорки» (1:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Хетафе» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Валенсия» выиграла только два и шести выездных поединков за последнее время

«Валенсия» выиграла только один матч у «Хетафе» за последние шесть встреч, а три из них завершились ничейным результатом

Прогноз

«Хетафе» находится не в лучшей форме и вряд ли сможет поставить перед «Валенсией» неразрешимые проблемы. Предлагаем пойти на риск и выбрать победителем гостей, сделать ставку на которых можно по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Фонбет.