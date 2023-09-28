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«Хетафе» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (30.09.2023)

вчера, 13:29
Вильярреал

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Вильярреалу», а коэффициент на их победу составляет 2.65. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.953.252.62
Лига Ставок 2.90 3.25 2.60
Pari 2.95 3.20 2.60

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.1. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.75. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Хетафе» показывает средние результаты в чемпионате и чередуют победы с поражениями. Команда набрала восемь очков и занимает 10 место, а последние ее матчи отличаются непривычной результативностью. В домашнем поединке с «Вильярреалом» у хозяев точно будут шансы отличиться, учитывая невзрачную форму соперника. В прошлом туре «Хетафе» сыграл вничью на выезде с «Атлетиком» из Бильбао (2:2), а ранее проиграл на выезде «Реалу» Сосьедад (3:4).

«Вильярреал» на данный момент занимает лишь 14 место с семью баллами и такими результатами расстраивает своих поклонников. Команда одержала лишь одну победу в пяти последних поединках и нуждается в изменениях со стороны Рохо Мартина и его тренерского штаба. В игре с «Хетафе» гостям нельзя проигрывать, а набранные три балла наоборот добавят уверенности в собственных силах. В прошлом туре «Вильярреал» проиграл на своем поле «Жироне» (1:2), а ранее поделил очки с «Вильярреалом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Хетафе» выиграл семь из десяти последних домашних поединков
  • Пять из шести последних матчей «желтой субмарины» завершились исходом «обе забьют»
  • «Вилярреал» выиграл четыре из пяти последних встреч у «Хетафе» при одной ничьей

Прогноз

Обоим коллективам не хватает стабильности, поэтому игра вероятнее всего буде очень аккуратной. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.57 1.77 2.14 1.40 3.06
Лига Ставок 2.43 1.57 1.75 2.11 1.39 3.00
Pari 1.75 2.10
Все комментарии
Ванечка
Ванечка
вчера в 14:40
И всё-таки в предстоящем противостоянии Вильярреал выглядит перспективнее оппонента. Обе команды прибывают не в лучшей форме, однако поединки с Хетафе для Вильярреала давно складываются положительно. В девяти последних он поражений не знал, а семь из них и вовсе выиграл. Вот и сейчас у него есть все шансы поправить своё положение в таблице. "Горожанам" "субмарина" ни в чём не уступает, чужим стадионом её не на пугаешь.
Гость
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