«Хетафе» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (30.09.2023)

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вчера, 13:29

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Вильярреалу», а коэффициент на их победу составляет 2.65. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.2.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.1. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.75. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Хетафе» показывает средние результаты в чемпионате и чередуют победы с поражениями. Команда набрала восемь очков и занимает 10 место, а последние ее матчи отличаются непривычной результативностью. В домашнем поединке с «Вильярреалом» у хозяев точно будут шансы отличиться, учитывая невзрачную форму соперника. В прошлом туре «Хетафе» сыграл вничью на выезде с «Атлетиком» из Бильбао (2:2), а ранее проиграл на выезде «Реалу» Сосьедад (3:4).

«Вильярреал» на данный момент занимает лишь 14 место с семью баллами и такими результатами расстраивает своих поклонников. Команда одержала лишь одну победу в пяти последних поединках и нуждается в изменениях со стороны Рохо Мартина и его тренерского штаба. В игре с «Хетафе» гостям нельзя проигрывать, а набранные три балла наоборот добавят уверенности в собственных силах. В прошлом туре «Вильярреал» проиграл на своем поле «Жироне» (1:2), а ранее поделил очки с «Вильярреалом» (1:1).

Информация для ставок

«Хетафе» выиграл семь из десяти последних домашних поединков

Пять из шести последних матчей «желтой субмарины» завершились исходом «обе забьют»

«Вилярреал» выиграл четыре из пяти последних встреч у «Хетафе» при одной ничьей

Прогноз

Обоим коллективам не хватает стабильности, поэтому игра вероятнее всего буде очень аккуратной. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.