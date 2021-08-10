ХИК – «Нефтчи». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (12.08.2021)

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10 августа 2021, 13:17

12 августа в Хельсинки состоится ответный матч квалификации Лиги Европы УЕФА , в котором ХИК на домашней арене сыграет против «Нефтчи». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на эту встречу.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерского сервиса Бетсити считают ХИК фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.83, ничья находится на отметке 3.88, а победа «Нефтчи» идёт по коэффициенту 4.00.

Букмекеры также отдают предпочтение результативному исходу грядущего противостояния. Заключить пари на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.72, ТМ(2,5) – 2.21.

Форма команд

Первая встреча соперников в Азербайджане не определила победителя. Основные события матча развернулись после перерыва, когда команды забили по два гола и разошлись миром (2:2).

После этого поединка ХИК успел провести один матч в чемпионате Финляндии. Там команда добилась минимальной победы в гостях над КТП (1:0). Отметим, что прежде финский чемпион неудачно выступил в квалификации ЛЧ , где команда вылетела от «Мальме» (1:2 в гостях и 2:2 дома).

У «Нефтчи» тоже негативный опыт выступления в квалификации Лиги чемпионов. Команда сначала смогла пройти «Динамо» Тбилиси (2:1 и 2:1), но затем дважды с минимальным счетом уступила «Олимпиакосу» и отправилась выступать в отборочной кампании к турниру рангом ниже.

Информация для ставок

ХИК не проигрывал в 20 последних официальных матчах на своем поле во всех турнирах

не проигрывал в 20 последних официальных матчах на своем поле во всех турнирах ХИК не пропускал больше одного гола в 9 предыдущих домашних поединках

не пропускал больше одного гола в 9 предыдущих домашних поединках В 3 из 5 прошлых матчей «Нефтчи» прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

На домашней арене ХИК выступает очень уверенно, мало что позволяет соперникам у собственных ворот. У «Нефтчи» заметно хуже обстоят дела с защитой, что может стать основной проблемой для гостей в этой встрече. Предлагаем рассмотреть ставку на победу ХИКа по коэффициенту 1,83 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предсказали низкую результативность в другом матче квалификации Лиги чемпионов.