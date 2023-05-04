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«Химки» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (06.05.2023)

вчера, 10:50
Динамо (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо». Команда играет на чужом стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.68. Победа «Химок» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.454.131.76
Pari 4.40 4.10 1.72

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Химки» борются за выживание в РПЛ, но с каждым туром их шансы становятся все меньше и меньше. На данный момент подмосковный клуб занимает 15 место с 17 очками и уже до зоны стыковых матчах им необходимо отыграть четыре пункта. В матче с обозленным последним поражением «Динамо» хозяевам будет нелегко даже зацепиться за ничью. В прошлом туре «Химки» разгромно проиграли на выезде «Локомотиву» (1:5), а ранее на своем поле одолели «Торпедо» (4:2).

«Динамо» в свой юбилей умудрилось проиграть на своем поле аутсайдеру «Факелу» (0:2), что немного подпортило праздник болельщикам и людям, принадлежащим к структуре клуба. Сейчас команда располагается на седьмом месте с 39 баллами и уступает «Краснодару» по разнице забитых и пропущенных мячей. Еще одним недавним поединком «Динамо» стало выездное поражение от «Зенита» (1:3).

Информация для ставок

  • «Химки» проиграли семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Динамо» проиграло шесть из десяти последних матчей на выезде
  • «Динамо» выиграло четыре последних матчей у «Химок»
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Динамо» проиграло два последних поединка и еще один раз ошибаться не имеет права, иначе болельщики не поймут. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.68.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.67 1.79 2.09
Pari 2.25 1.65
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:32
Поэтому практически нет никаких сомнений, что с одной из худших команд чемпионата злые динамовцы справятся и реабилитируются перед своими фанатами за сорванное празднование 100-летия клуба в прошлом туре. Можно сколько угодно говорить, что подопечные Йокановича находятся не в лучшей форме, это факт. Однако даже с учётом всех своих проблем столичный коллектив смотрится явным фаворитом в матче против сегодняшних Химок. До победы над Торпедо подмосковные футболисты дома проиграли три матча подряд в рамках чемпионата с общим счётом 0-9. В первом круге текущего сезона химчане были разбиты динамовцами 1-6. После этого команды провели товарищеский матч, где фаворит тоже взял верх 4-2. В крайней личной встрече на поле Химок Динамо тоже было сильнее (3-0). С учётом не лучших результатов подопечных Йокановича, кэф 1,72 на их победу смотрится вполне адекватно. И думаю, грех будет не попытаться поймать его и не поставить на победу фаворита. Прогноз - П2.
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