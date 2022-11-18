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«Химки» — «Пари НН». Прогноз на матч кубка России (22.11.2022)

сегодня, 09:39
Химки

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Химки». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.65. Победа «Пари НН» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Россия. Кубок 2022/2023
Химки
Пари НН
ПроигрышПроигрышПроигрыш
- : -
22 ноября 2022, 17:30
вторник
ВыигрышПроигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.643.122.75
Лига Ставок 2.70 3.20 2.80

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.7. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.88.

Форма команд

«Химки» набрали только одно очко и практически потеряли шансы даже на третье место. Команда старалась набирать очки в РПЛ в последнее время, а параллельный турнир только отбирает силы и время в такой непростой для подмосковного клуба ситуации. Тем не менее, коллектив постарается достойно выступить в оставшихся встречах. В прошлом туре чемпионата России «Химки» уступили «Сочи» (0:2), а ранее с тем же счетом одолели «Оренбург».

«Пари НН» удерживает первое место в группе с восемью набранными очками и опережает «Локомотив» только за счет дополнительных показателей. Коллектив играет предстоящий матч с аутсайдером и в случае победы обеспечивает себе выход в плей-офф, так как прямые конкуренты играют матч между собой, и кто-то обязательно теряет очки. Два последних матча «Пари НН» в РПЛ завершились победами над «Ахматом» (3:2) и ЦСКА (1:0).

Информация для ставок

  • «Химки» проиграли восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Пари НН» одержал только три победы в десяти последних встречах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами в основное время была зафиксирована ничья
  • Три из четырех встреч команд завершилось тоталом меньше 2.5 мячей в основное время

Прогноз

«Пари НН» обрел уверенность в последних матчах и в матче с аутсайдером группы обязан досрочно выходить в плей-офф. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.63 1.69 2.17
Лига Ставок 2.32 1.59 1.69 2.13
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