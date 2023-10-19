«Хоффенхайм» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (21.10.2023)

1697742014

вчера, 22:00

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение «Хоффенхайму» по коэффициенту 2.15. На победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок, игроки могут поставить по коэффициенту 3.35. Вероятность ничьи оценивается по 3.7.

На исход с большим количеством забитых мячей ( ТБ 2.5) можно поставить по коэффициенту 1.72. Низовой тотал меньше 2.5 мячей стоит 2.15, а вариант «обе забьют» оценивается за 1.6.

Форма команд

«Хоффенхайм» сделал выводы с прошлого сезона и на данный момент выглядит стабильно в Бундеслиге. Перед стартом очередного тура команда занимает пятое место с 15 очками и отстает от зоны Лиги Чемпионов всего на два пункта. В домашней встрече с «Айнтрахтом» Ф у хозяев есть все возможности добиться благоприятного результата. Два последних поединка «Хоффенхайма» завершились выездной победой над «Вердером» (3:1) и домашним поражением от «Боруссии» Д (1:3).

У «Айнтрахта» Ф в начале нынешнего сезона довольно средние результаты, ведь 10 баллов за семь туров не являются высоким результатом. Коллектив занимает восьмое место и чтобы приблизиться к лидерам, ему необходимо стабильнее набирать очки. В прошлом туре чемпионата Германии «Айнтрахт» Ф переиграл на своем поле «Хайденхайм» (2:0), а в Лиге Конференций уступил ПАОК (1:2).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Айнтрахт» Ф не может выиграть на выезде уже шесть поединков подряд

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

Обе команды будут пытаться максимально обезопасить свои ворота, однако мы предполагаем, что голов будет в избытке. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.