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«Хоффенхайм» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (21.10.2023)

вчера, 22:00
Хоффенхайм

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение «Хоффенхайму» по коэффициенту 2.15. На победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок, игроки могут поставить по коэффициенту 3.35. Вероятность ничьи оценивается по 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.163.683.42
Лига Ставок 2.16 3.65 3.40
Pari 2.13 3.65 3.40

На исход с большим количеством забитых мячей (ТБ 2.5) можно поставить по коэффициенту 1.72. Низовой тотал меньше 2.5 мячей стоит 2.15, а вариант «обе забьют» оценивается за 1.6.

Форма команд

«Хоффенхайм» сделал выводы с прошлого сезона и на данный момент выглядит стабильно в Бундеслиге. Перед стартом очередного тура команда занимает пятое место с 15 очками и отстает от зоны Лиги Чемпионов всего на два пункта. В домашней встрече с «Айнтрахтом» Ф у хозяев есть все возможности добиться благоприятного результата. Два последних поединка «Хоффенхайма» завершились выездной победой над «Вердером» (3:1) и домашним поражением от «Боруссии» Д (1:3).

У «Айнтрахта» Ф в начале нынешнего сезона довольно средние результаты, ведь 10 баллов за семь туров не являются высоким результатом. Коллектив занимает восьмое место и чтобы приблизиться к лидерам, ему необходимо стабильнее набирать очки. В прошлом туре чемпионата Германии «Айнтрахт» Ф переиграл на своем поле «Хайденхайм» (2:0), а в Лиге Конференций уступил ПАОК (1:2).

Информация для ставок

  • «Хоффенхайм» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Айнтрахт» Ф не может выиграть на выезде уже шесть поединков подряд
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

Обе команды будут пытаться максимально обезопасить свои ворота, однако мы предполагаем, что голов будет в избытке. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.52 1.32 2.21 1.72 1.75 2.17
Лига Ставок 2.14 1.73 1.70 2.19
Pari 2.15 1.70
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