«Хоффенхайм» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (12.03.2022)

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сегодня, 15:16

Ставки букмекеров

Фаворитами этой встречи букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.58. В случае победы «Хоффенхайма», зайдет коэффициент 4.5. Ничью можно выбрать по 5.

Также в линии букмекеры предлагают 2.01 за ТБ 4 и ТМ 4 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.35.

Форма команд

«Бавария» уверенно прошла в четвертьфинал Лиги Чемпионов и сняла все вопросы о своей физической форме. Также команда уверенно лидирует в чемпионате Германии и набрала 59 очков, опережая «Боруссию» Д на девять баллов при этом сыграв на одну игру больше. Матчи с «Хоффенхаймом» всегда становятся непростыми для чемпиона Германии, поэтому команде стоит ждать серьезного сопротивления. В матче Лиги Чемпионов «Бавария» разгромила «Зальцбург» (7:1), а ранее в чемпионате разошлась миром с «Байером» (1:1).

«Хоффенхайм» показывает уверенную игру и выиграл несколько последних матчей в Бундеслиге. Сейчас клуб набрал 43 очка и занимает четвертую позицию в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на два балла. Предстоящая встреча обещает быть интересной, ведь «Хоффенхайм» уже не раз создавал проблемы коллективу из Мюнхена. Два последних поединка клуба завершились победами над «Кельном» (1:0) и «Штутгартом» (2:1).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» выиграл четыре последних матча в чемпионате Германии

«Бавария» выиграла семь из десяти матчей на выезде за последнее время

Три последних поединка между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Хоффенхайм» выиграл у «Баварии» три из пяти последних встреч

Прогноз

«Бавария» не очень удачно играет с «Хоффенхаймом» в последних встречах и сейчас имеет хорошие шансы одержать важную победу. Предлагаем поверить в успех гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Фонбет.