«Хоффенхайм» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (12.11.2022)

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вчера, 12:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Вольфсбург» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Хоффенхайм» за последние четыре тура смог набрать лишь одно очко и с такими результатами претендовать на место в четверке Бундеслиге попросту невозможно. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 10 место с 18 баллами и вероятнее всего будет бороться максимум за шестое-седьмое место. Два последних поединка в Бундеслиге закончились для «Хоффенхайма» поражениями от «Айнтрахта» Ф (2:4) и «РБ Лейпцига» (1:3).

«Вольфсбург» достиг значительного прогресса в последние пару месяцев и даже имеет длительную серию без поражений. Команда смогла подняться уже на восьмую позицию с 20 баллами и имеет неплохие шансы забраться еще выше. В прошлом туре «Вольфсбург» обыграл на своем поле «Боруссию» Д (2:0), а ранее не оставил шансов «Майнцу» (0:3).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Вольфсбург» забивал в семи из десяти последних матчей на выезде

«Вольфсбург» проиграл две последние встречи «Хоффенхайму» на выезде

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Хоффенхайм» в последних матчах не выглядит уверенно, поэтому брать победу хозяев было бы рискованно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.