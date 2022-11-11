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«Хоффенхайм» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (12.11.2022)

вчера, 12:15
Хоффенхайм

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Вольфсбург» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.253.763.19
Лига Ставок 2.25 3.60 3.15
Мелбет 2.20 3.80 3.34
1XBET 2.20 3.80 3.34

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Хоффенхайм» за последние четыре тура смог набрать лишь одно очко и с такими результатами претендовать на место в четверке Бундеслиге попросту невозможно. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 10 место с 18 баллами и вероятнее всего будет бороться максимум за шестое-седьмое место. Два последних поединка в Бундеслиге закончились для «Хоффенхайма» поражениями от «Айнтрахта» Ф (2:4) и «РБ Лейпцига» (1:3).

«Вольфсбург» достиг значительного прогресса в последние пару месяцев и даже имеет длительную серию без поражений. Команда смогла подняться уже на восьмую позицию с 20 баллами и имеет неплохие шансы забраться еще выше. В прошлом туре «Вольфсбург» обыграл на своем поле «Боруссию» Д (2:0), а ранее не оставил шансов «Майнцу» (0:3).

Информация для ставок

  • «Хоффенхайм» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Вольфсбург» забивал в семи из десяти последних матчей на выезде
  • «Вольфсбург» проиграл две последние встречи «Хоффенхайму» на выезде
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Хоффенхайм» в последних матчах не выглядит уверенно, поэтому брать победу хозяев было бы рискованно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.69 1.31 2.28 1.69 1.79 2.13
Лига Ставок 2.11 1.71 1.68 2.16
Мелбет 2.18 1.80
1XBET 2.18 1.80
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:02
Волки не проиграют этот матч
Гость
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