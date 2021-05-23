«Хольштайн» — «Дармштадт». Прогноз на матч Бундеслиги 2 (23.05.2021)

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сегодня, 11:23

Интересное противостояние ждет нас в 34-м туре второй Бундеслиги, где «Хольштайн» принимает «Дармштадт». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хольштайн». Команда играет дома, поставить на её победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Дармштадта» оценивается по 4.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.47.

Форма команд

«Дармштадт» вышел на восьмое место в чемпионате, хотя в середине чемпионата команда показывала плохие результаты. На данный момент коллектив не проигрывает несколько матчей подряд, демонстрирует красивый и качественный футбол. Последние два матча «Дармштадта» завершились победами над «Хайденхаймом» (5:1) и «Ганновером» (2:1).

«Хольштайн» идет на втором месте и должен набирать очки, чтобы сохранить за собой прямую путевку в Бундеслигу. Команда провела отличный сезон, она имеет отличный шанс оформить повышение в классе. В прошлой игре «Хольштайн» проиграл «Карлсруэ» (2:3), а туром ранее с тем же счетом обыграли «Регенсбург».

Информация для ставок

• «Дармштадт» проиграл всего один матч из последних десяти поединков в чемпионате, а «Хольштайн» уступил четыре раза

• «Хольштайн» выиграл восемь встреч подряд на своем поле во всех турнирах

• «Дармштадт» не проигрывает уже пять матчей подряд на выезде

• Три последних матча между клубами на поле «Хольштайна» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает напряженная встреча соперников, где очки больше нужны хозяевам. Предположим, что матч будет результативным и закончится большим количеством забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Мелбет.

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