«Хольштайн» — «Падерборн». Прогноз на матч второй Бундеслиги. (04.03.2022)

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вчера, 13:00

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам предстоящего поединка. Поставить на их победу в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.23. В случае победы «Падерборна» выигрышный коэффициент составит 3.1. Поставить на ничейный результат можно за 3.55.

Выбрать исход тотал больше 3 мячей линия предлагает по коэффициенту 2.08. Букмекеры не верят в низовой матч – ТМ 3 стоит 1.75. На вариант «обе забьют» букмекеры предлагают коэффициент 1.55.

Форма команд

«Хольштайн» не смог в прошлом сезоне выбиться в Бундеслигу, уступив в стыковых матчах, а сейчас шансов на повторение у команды не так много. Коллектив идет только на 11 месте, набрав 31 пункт и в последних двух поединках не смог набрать ни одного очка. Предстоящий поединок с середняком чемпионата обещает быть интересным и напряженным. В прошлых двух поединках «Хольштайн» уступил «Ганноверу» и «Карлсруэ» с одинаковым счетом (0:2).

«Падерборн» уже заметно отстал от группы лидеров и не может выиграть несколько матчей в чемпионате. Коллектив опустился на восьмом месте и набрал 33 очка, что на 12 баллов меньше, чем у лидера. Чтобы вернуть себя в борьбу за повышение в классе, клубу необходимо изменить свои результаты в лучшую сторону и срочно начать стабильно набирать очки. В прошлом туре «Падерборн» сыграл вничью с «Эрцгебирге» (3:3), а ранее уступил на выезде «Шальке» (0:2).

Информация для ставок

«Хольштайн» проиграл только две встречи из десяти последних матчей

Четыре из шести последних матчей «Падерборна» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Хольштайн» выиграл два из пяти последних встреч с «Падерборном»

В последних семи матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

«Падерборн» на данный момент находится не в лучшем состоянии, и противостоять «Хольштайну» коллективу будет сложно. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.23 в букмекерской конторе Фонбет.