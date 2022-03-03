«Хольштайн» — «Падерборн». Прогноз на матч второй Бундеслиги. (04.03.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам предстоящего поединка. Поставить на их победу в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.23. В случае победы «Падерборна» выигрышный коэффициент составит 3.1. Поставить на ничейный результат можно за 3.55.
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сегодня, 20:30
Выбрать исход тотал больше 3 мячей линия предлагает по коэффициенту 2.08. Букмекеры не верят в низовой матч – ТМ 3 стоит 1.75. На вариант «обе забьют» букмекеры предлагают коэффициент 1.55.
Форма команд
«Хольштайн» не смог в прошлом сезоне выбиться в Бундеслигу, уступив в стыковых матчах, а сейчас шансов на повторение у команды не так много. Коллектив идет только на 11 месте, набрав 31 пункт и в последних двух поединках не смог набрать ни одного очка. Предстоящий поединок с середняком чемпионата обещает быть интересным и напряженным. В прошлых двух поединках «Хольштайн» уступил «Ганноверу» и «Карлсруэ» с одинаковым счетом (0:2).
«Падерборн» уже заметно отстал от группы лидеров и не может выиграть несколько матчей в чемпионате. Коллектив опустился на восьмом месте и набрал 33 очка, что на 12 баллов меньше, чем у лидера. Чтобы вернуть себя в борьбу за повышение в классе, клубу необходимо изменить свои результаты в лучшую сторону и срочно начать стабильно набирать очки. В прошлом туре «Падерборн» сыграл вничью с «Эрцгебирге» (3:3), а ранее уступил на выезде «Шальке» (0:2).
Информация для ставок
- «Хольштайн» проиграл только две встречи из десяти последних матчей
- Четыре из шести последних матчей «Падерборна» на выезде завершились исходом «обе забьют»
- «Хольштайн» выиграл два из пяти последних встреч с «Падерборном»
- В последних семи матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей
Прогноз
«Падерборн» на данный момент находится не в лучшем состоянии, и противостоять «Хольштайну» коллективу будет сложно. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.23 в букмекерской конторе Фонбет.