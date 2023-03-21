Хорватия – Уэльс. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (25.03.2023)

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сегодня, 16:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Хорватия. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.57. Победа сборной России оценивается по 6.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

Хорватия отлично выступила на чемпионате мира в Катаре и заслуженно добилась бронзовых медалей турнира. Теперь несколько омоложенный коллектив начинает новый путь в отборе на Евро 24 и постарается сразу же захватить преимущество в своей группе. В игре с Уэльсом хозяевам отдают большое преимущество, а два последних матча Хорватии завершились победой над Марокко (2:1) и поражением от Аргентины (0:3).

Сборная Уэльса смогла попасть на чемпионате мира, но к самому турниру оказалась не готова и закончила на последнем месте. Коллектив имеет несколько опытных футболистов, которые выступают в АПЛ и за счет них постараются навязать борьбу более опытной и физически выносливой Хорватии. В прошлой игре сборная Уэльса крупно проиграла Англии (0:3), а ранее уступила Ирану (0:2).

Информация для ставок

Хорватия проиграла только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних встреч Уэльса завершились его поражениями

Хорватия выиграла четыре из пяти последних матчей с Уэльсом

Пять из шести последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Хорватия является фаворитом этой встречи и постарается забить и обрести преимущество еще в первом тайме. Предполагаем, что хозяевам удастся одолеть команду Уэльса и набрать важные три балла. Сделать ставку на победу сборной Хорватии можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.57.