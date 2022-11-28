«Ибица» — «Андорра». Прогноз на матч Сегунды (28.11.2022)

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вчера, 10:07

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. В случае победы «Ибицы», зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.

Также в линии букмекеры предлагают 2.45 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Ибица» является последней командой турнирной таблицы, что не может нравиться болельщикам и руководству клуба. На данный момент коллектив набрал только 12 очков, и чтобы покинуть зону вылета, ему необходимо отыграть пять баллов. В мате с середняком Сегунды на своем поле хозяева должны бороться за выживание. В прошлом туре «Ибица» уступила на выезде «Вильярреалу (Б)» (0:1), а ранее в дополнительное время обыграла «Паленсию» (2:0).

«Андорра» идет в середине турнирной таблицы и пока сложно представить, что команда сможет побороться за повышение в классе. Сейчас коллектив занимает девятое место с 24 баллами и отстает от лидера на 10 баллов. В предстоящей встрече с последней командой чемпионата от гостей будут ждать исключительно победы, которая поможет стать еще ближе к зоне плей-офф. Два последних поединка «Андорры» завершились разгромом «Луго» в чемпионате (4:0), а в кубке Испании выиграл у «Манакора» (3:1).

Информация для ставок

«Ибица» выиграла только один матч из десяти последних в основное время

«Андорра» выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Ибица» выиграла два последних поединка у «Андорры»

Прогноз

«Ибица» почти не выигрывает и на данный момент выглядит горазд слабее соперника. Предлагаем сделать выбор в пользу гостей по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.