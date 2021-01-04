«Ибица» — «Сельта». Прогноз на матч Кубка Испании (05.01.2021)

1609793907

04 января 2021, 23:58

5 января «Ибица» встречается с «Сельтой». Получится ли у хозяев поля взять три очка? Ответ в прогнозе аналитиков нашего ресурса.

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет представлены следующие котировки на эту игру. Сыграть победу «Ибицы» можно за 7.90, ничья доступна на отметке 4.95, а выигрыш «Сельты» можно взять за 1.37.

Тотал в этом поединке зафиксирован на значении в 2,5 мяча. Больше доступно за 1.77, меньше за 2.14.

Форма команд

На протяжении двух последних туров поражений у команды «Ибица» не было ─ «Компостела» (2:1) и «Пенья Депортина» (0:0). «Ибица» занимает 1-е место в группе B чемпионата Испании.

«Сельта» в последнем туре проиграла «Реалу» со счетом (2:0), но перед этим выиграла у «Уэски», из-за чего поднялась на 8-е место в таблице. Всего команда пропустила в трех последних играх четыре мяча.

Информация для ставок

«Ибица» выиграла дома все пять последних матчей

«Сельта» победила в двух из пяти прошлых выездных матчей

В прошлом матче Кубка Испании «Сельта» обыграла команду «Льянера» со счетом 5:0

Прогноз

По нашему мнению, у хозяев есть весомые шансы на то, чтобы все-таки зацепиться за плюсовую фору, так как в большинстве поединков команда отличается забитым мячом. Мы считаем, что «Ибица» сумеет реализовать предоставленные ей шансы. Это поспособствует тому, что команда зацепится за плюсовую фору, выставленную букмекерами. Если случится гол хозяев, то команда вероятнее всего создаст интригу.

Наша ставка: победа «Ибицы» с учетом азиатской форы (+1,5) мяча за 1.84.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Линарес Депортиво» — «Севилья».