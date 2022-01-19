«Джамшедпур» — «Мумбаи Сити». Прогноз на матч индийской суперлиги (21.01.2022)

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19 января 2022, 22:25

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита этой встречи букмекеры выделить не смогли. Поставить на победу «Джамшедпура» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.35. В случае успеха гостей зайдет приятный коэффициент 2.8. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.64.

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.68, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 2.16. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Джамшедпур» выиграл два последних поединка у «Норт-Ист Юнайтед» (3:2) и «»Ист Бенгал» (1:0) и расположился на втором месте в таблице с отставанием от лидера в один пункт. Коллектив за 11 туров забил 18 голов, а пропустил 12, что свидетельствует о том, что защита у команды достаточно надежная в рамках данного турнира.

«Мумбаи Сити» также расположился вверху таблицы и от лидирующего места его отделяет всего четыре очка. Команда имеет неприятную безвыигрышную серию и желает всеми силами ее прервать уже в ближайшем поединке. В последних играх не удалось набрать три очка с «Бангалором» (0:3) и «Ист Бенгалом» (0:0).

Информация для ставок

«Джамшедпур» выиграл три из шести последних поединков

Безвыигрышная серия «Мумбаи Сити» составляет пять игр

Минувшая очная встреча завершилась победой «Мумбаи Сити» со счетом (4:2)

Четыре из пяти последних матчей «Джамшедпура» закончились результатом ТБ 2.5, «Мумбаи Сити» — ТМ 2.5

Прогноз

Скорее всего, нас ожидает матч с большим количеством обоюдных опасных атак, и мы станем свидетелями обмена голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.