«Джамшедпур» — «Одиша». Прогноз на матч индийской Суперлиги (04.03.2022)

Ставки букмекеров
Явного фаворита в этой встрече букмекеры определили без проблем. На победу хозяев в БК Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.58. В случае неожиданного успеха гостей игроков порадует коэффициент 3, а ничья оценивается по коэффициенту 4.24.
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3 : 1
58’
сегодня, 17:00
Тотал больше 2.5 букмекеры предлагают за 1.6. Тотал меньше 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.37. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Джамшедпур» лидирует в чемпионате и после 18 туров и на два очка опережает своего ближайшего соперника. В последних поединках команда была в отличной форме и набрала максимум очков, обыграв на выезде «Хайдарабад» (3:0), «Норт-Ист Юнайтед» (3:2) и «Ченнайн» (4:1).
«Одиша» расположилась в нижней части таблицы на седьмом месте. Команда потеряла практически все шансы на попадание в зону плей-офф, а потому просто доигрывает чемпионат. В минувших турах коллектив расписал домашнюю ничью с «Мохун Баганом» (1:1), а чуть ранее проиграл «Бенгалуру» в гостях со счетом (1:2).
Информация для ставок
- Победная серия «Джамшедпура» насчитывает пять поединков
- Безвыигрышная серия «Одиши» составляет четыре игры
- Две минувшие очные встречи завершились сухими победами «Джамшедпура» (4:0) и (1:0)
- Семь последних матчей с участием «Одиши» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
Нас ожидает поединок с абсолютным преимуществом домашней команды. «Джамшедпур» намерен продолжить выигрывать и удерживать первую строчку. Сделать ставку на успех хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.58.