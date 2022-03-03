«Джамшедпур» — «Одиша». Прогноз на матч индийской Суперлиги (04.03.2022)

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вчера, 16:19

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этой встрече букмекеры определили без проблем. На победу хозяев в БК Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.58. В случае неожиданного успеха гостей игроков порадует коэффициент 3, а ничья оценивается по коэффициенту 4.24.

Тотал больше 2.5 букмекеры предлагают за 1.6. Тотал меньше 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.37. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Джамшедпур» лидирует в чемпионате и после 18 туров и на два очка опережает своего ближайшего соперника. В последних поединках команда была в отличной форме и набрала максимум очков, обыграв на выезде «Хайдарабад» (3:0), «Норт-Ист Юнайтед» (3:2) и «Ченнайн» (4:1).

«Одиша» расположилась в нижней части таблицы на седьмом месте. Команда потеряла практически все шансы на попадание в зону плей-офф, а потому просто доигрывает чемпионат. В минувших турах коллектив расписал домашнюю ничью с «Мохун Баганом» (1:1), а чуть ранее проиграл «Бенгалуру» в гостях со счетом (1:2).

Информация для ставок

Победная серия «Джамшедпура» насчитывает пять поединков

Безвыигрышная серия «Одиши» составляет четыре игры

Две минувшие очные встречи завершились сухими победами «Джамшедпура» (4:0) и (1:0)

Семь последних матчей с участием «Одиши» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок с абсолютным преимуществом домашней команды. «Джамшедпур» намерен продолжить выигрывать и удерживать первую строчку. Сделать ставку на успех хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.58.