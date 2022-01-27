«Мохун Баган» — «Ист Бенгал». Прогноз на матч индийской Суперлиги (29.01.2022)

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вчера, 23:03

Ставки букмекеров

В данном поединке букмекеры смогли без проблем определиться с явным фаворитом и отдали предпочтение хозяевам. Поставить на их победу с форой (-1) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55. В случае сенсационной победы гостей зайдет приятный коэффициент 7.5. За ничью предлагают коэффициент 5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.35. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Мохун Баган» имеет беспроигрышную серию, которая помогает команде держаться ближе к центру таблицы. В минувших матчах коллектив встречался на своем поле с «Одишей» и «Хайдарабадом» и расписал ничьи со счетом (2:2) и (0:0) соответственно.

«Ист Бенгал» замыкает турнирную таблицу имея в активе всего девять зачетных баллов после 13 сыгранных поединков. Команда в последних встречах разгромно проиграла дома «Хайдарабаду» (0:4), а также сенсационно обыграла на выезде «Гоа» (2:1).

Информация для ставок

«Мохун Баган» не проигрывает шесть матчей подряд (четыре ничьих и две победы)

Три из шести последних выездных поединков «Ист Бенгал» завершил вничью

«Мохун Баган» выиграл три минувшие очные встречи

Семь из восьми последних игр с участием «Мохун Баган» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Хозяева будут владеть преимуществом и, скорее всего, без проблем оформят победу над откровенным аутсайдером, а потому предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Мохун Багана» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.98.