«Ингольштадт» — «Динамо» Дрезден. Прогноз на матч второй Бундеслиги (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 21:51

Интересное противостояние ждет нас в 18-м туре второй Бундеслиги, где «Ингольштадт» принимает «Динамо» Дрезден. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Динамо» Дрезден. Команда играет на выезде, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Ингольштадта» оценивается по коэффициенту 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35. Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.97. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.83. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Динамо» Дрезден держится в середине турнирной таблицы и это является неплохим результатом для новичка второй Бундеслиги. Коллектив набрал 22 очка и находится на 11-м месте. Матч с абсолютным аутсайдером дает клубу неплохие шансы зацепиться за максимум очков и, возможно, продвинуться по турнирной таблице. В прошлой игре «Динамо» Дрезден выиграл минимально у «Эрцгебирге» (1:0), а ранее обыграл «Карлсруэ» (3:1).

«Ингольштадт» идет на последнем месте в турнирной таблице второй Бундеслиги. Команда очень много пропускает, она смогла набрать только семь очков. Отставание от ближайшего соперника в турнирной таблице составляет уже семь баллов и отыграть это будет достаточно проблематично. Последние два поединка «Ингольштадта» завершились поражением от «Ганновера» (1:2) и ничейным результатом с «Ганзой» (1:1).

Информация для ставок

- «Ингольштадт» не может выиграть уже девять матчей подряд во всех турнирах

- «Динамо» Дрезден забило только четыре мяча в последних семи матчах на выезде

- «Ингольштадт» выиграл три последних домашних поединка у «Динамо» Дрезден

- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды находятся в непростой ситуации, поэтому в предстоящем матче будут играть осторожно. Предполагаем, что закрытый стиль от команд не приведет к большому количеству мячей. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.83.

