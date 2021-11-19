«Ингольштадт» — «Карлсруэ». Прогноз на матч второй Бундеслиги (21.11.2021)

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19 ноября 2021, 00:15

Интересное противостояние ждет нас в 14-м туре второй Бундеслиги — «Ингольштадт» примет «Калрсруэ». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Карлруэ». Команда играет на выезде, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Ингольштадта» оценивается в 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Карлсруэ» является типичным середняком второй Бундеслиги и звезд с неба не хватает. Перед стартом очередного тура команда занимает десятое место с 17 очками и отстает от лидера на семь пунктов. В матче с главным аутсайдером чемпионата у коллектива есть шанс набрать три очка и улучшить турнирное положение. В последнем туре «Карлсруэ» сыграл вничью с «Гамбургом» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Падерборну» (2:4).



«Ингольштадт» идет на последнем месте в турнирной таблице второй Бундеслиги. Команда очень много пропускает, смогла набрать только пять очков. Команда только вернулась в этом году во второй дивизион Германии и борется за очки в каждом матче, чаще всего безуспешно. Последние два поединка «Ингольштадта» завершились поражениями от «Падерборна» (1:2) и от «Яна» (3:0).

Информация для ставок

«Ингольштадт» выиграл один матч из десяти последних, а «Карлсруэ» одержал три победы

Пять из шести последних выездных матчей «Карлсруэ» закончились исходом «обе забьют»

«Ингольштадт» выиграл три из четырех последних встреч с «Карслсруэ»

Прогноз

Команды находятся в непростой ситуации, поэтому в предстоящем матче будут играть осторожно. Предполагаем, что оба коллектива не будут рисковать, а поэтому зрители не увидят много забитых мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Мелбет.