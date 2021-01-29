«Интер» — «Беневенто». Прогноз на матч Серии А (30.01.2021)

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29 января 2021, 14:17

20-й тур чемпионата Италии подарит нам интересный поединок, где «Интер» поборется с «Беневенто» за три очка. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 30 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, предлагая коэффициент на их победу 1.25. Поверить в успех «Беневенто» можно за 11. На ничью в матче можно поставить за 6.6.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.44. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо больше — 2.8.

Форма команд

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидера на 2 очка. Однако в последних играх у команды были видны серьезные проблемы с организацией. Подопечные Антонио Конте сыграли вничью с «Ромой» (2:2) и «Удинезе» (0:0). Между этими встречами была уверенная и важная победа над «Ювентусом» (2:0). Чтобы не выпасть из борьбы за лидирующие позиции, команде нужно серьезно поработать над реализацией своих моментов.

«Беневенто» находится на приличном расстоянии от зоны вылета. 22 очка в 19 матчах и 11-е место в таблице – результат плодотворной работы команды в этом сезоне. В прошлом туре «Беневенто» разошелся миром с «Торино» (2:2), а ранее разгромно проиграл «Кротоне» (4:1).

Информация для ставок

· «Интер» выиграл в восьми домашних матчах подряд в Серии А.

· «Беневенто» проиграл миланцам все четыре игры за последние годы.

· «Интер» забивал в 22 из 25 домашних матчей

· Четыре из пяти поединков «Беневенто» за последнее время заканчивались исходом ТБ 2.5.

Прогноз

«Интер» забивает в родных стенах достаточно много мячей и попытается решить все проблемы с «Беневенто» в начале поединка. Предполагаем, что «Интер» выиграет уже первый тайм, а дальше только будет увеличивать свое преимущество. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев в первом тайме можно с коэффициентом 1.68.