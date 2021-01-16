«Интер» — «Ювентус»: прогноз на матч Серии A (17.01.2021)

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16 января 2021, 14:45

Центральный матч 18-го тура чемпионата Италии состоится 17 января в Милане, где сыграют «Интер» и «Ювентус».

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити не определяют очевидного фаворита в этом поединке. Ставки на победу «Интера» можно разместить по коэффициенту 2.48. Заключить пари на то, что сильней окажется «Ювентус», можно с котировкой 2.89, а ничья идет за 3.76.

Согласно линии, которую предложил букмекер, матч получится результативным. Ставки с исходом ТБ (2,5) принимаются за 1.69, ТМ(2,5) – 2.36.

Форма команд

«Интер» не побеждал в двух последних турах чемпионата. Сперва миланский коллектив проиграл в гостях «Сампдории» (1:2), а затем не удержал победный результат в Риме над «Ромой» (2:2). Среди недели подопечные Антонио Конте выбили из Кубка Италии «Фиорентину», добыв победу в дополнительное время (2:1).

«Ювентус» набрал обороты и ворвался в топ-4 после не самого лучшего старта сезона. Подопечные Андреа Пирло идут на серии из трех побед в лиге. Они победили таких соперников: «Удинезе» (4:1), «Милан» (3:1) и «Сассуоло» (3:1). В кубковых соревнованиях «старая синьора» испытала проблемы в противостоянии с «Дженоа», победив соперника за пределами основного времени (3:2).

Информация для ставок

• «Интер» выиграл пять из восьми домашних матчей в чемпионате

• «Ювентус» победил в трех прошлых выездных встречах Серии A

• «Ювентус» победил «Интер» в двух прошлых очных встречах

Прогноз

Крайне неубедительно выглядел «Интер» в прошлых турах. Миланская команда перестала много забивать, но пропускает голы регулярно.

«Ювентус» известен тем, что умеет настраиваться на решающие битвы. Предлагаем сделать ставку на Ф2(0) по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Бетсити.