«Дандолк» — «Сент-Патрикс». Прогноз на матч ирландской Премьер-лиги (27.05.2022)

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25 мая 2022, 14:12

Ставки букмекеров

Букмекеры не определились с абсолютным фаворитом данной встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 3.05, в то время же успех хозяев оценивается коэффициентом 2.25. Ничейный исход порадует выигрышем по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Фонбет.

Букмекеры также предлагают ставку на ТБ 2.5 за 1.95. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.81. Если есть уверенность в обмене голами, то его можно взять по коэффициенту 1.81.

Форма команд

«Дандолк» продолжает борьбу за чемпионство, но осле 17 проведенных поединков занимает лишь третье место с отставанием от лидера в восемь очков, при этом имея одну игру в запасе. В прошедших встречах коллектив набрал максимум очков, по очереди обыграв «Богемиан» (3:1), «Дерри Сити» (2:1) и «Финн Харпс» (1:0).

«Сент-Патрикс» имеет на один меньше и отстает от нынешнего соперника на три пункта, тем самым располагаясь на четвертой строчке. В минувшем туре клуб разгромил на своем поле «Богемиан» (3:0), а чуть ранее также принимал дома «Шелбурн» и не смог порадовать собравшуюся публику положительным результатом, поражение (1:2).

Информация для ставок

«Дандолк» выиграл пять из шести последних поединков

У «Сент-Патрикса» лишь одна победа в последних четырех играх

Две минувшие очные встречи закончились результатом ТМ 2.5

Пять из шести последних матчей «Дандолка» завершились результатом «обе забьют», четыре из шести «Сент-Патрикса» — «обе забьют – нет»

Прогноз

Последние очные встречи данных клубов не были наполнены голевыми моментами и обменом забитыми мячами. Верим, что очередной поединок не станет исключением и предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.81.