Исландия – Словакия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (17.06.2023)

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вчера, 19:46

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение Словакии, и предлагают коэффициент на их победу – 2.65. На успешный результат для хозяев можно поставить за 2.75. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.15.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.3. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.62.

Форма команд

Сборная Исландии набрала три очка в двух стартовых турах, но победа над аутсайдером группы вряд ли может дать много уверенности этой симпатичной команде. Группа очень сложная и мало кто верит, что исландцам удастся выйти из нее и отобраться на ЧЕ 2024. Чтобы это опровергнуть, хозяевам как минимум нужно начать с победы над Словакией. В прошлых двух турах Исландия обыграла на выезде Лихтенштейн (7:0), а ранее без шансов уступила Боснии и Герцеговине (0:3).

Словакия в свою очередь набрала четыре балла в двух стартовых турах, хотя должна была забирать все шесть, но подвела плохая реализация. Словацкой сборной также не отводят ведущую роль в этой группе, более рассматривая Боснию и Герцеговину как претендента на второе место. Гостям очень нужна победа в этой встрече, чтобы не выпадать из гонки лидеров. В прошлом туре Словакия переиграла ту самую Боснию и Герцеговину (2:0), а ранее не смогла переиграть Люксембург (0:0).

Информация для ставок

Сборная Словакии выиграла четыре из семи последних выездных поединков во всех турнирах

Исландия выиграла только два матча из десяти последних в основное время

Команды обменялись победами в трех последних матчей при одной ничьей

Три последних матча между сборными закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Словакию ждет очень сложный поединок, ведь даже перелет в Исландию забирает много сил. Тем не менее, предполагаем, что гости смогут взять очки в этой встрече. Сделать ставку победу сборной Словакии можно сделать в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65.