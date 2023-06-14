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Исландия – Словакия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (17.06.2023)

вчера, 19:46
Словакия

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение Словакии, и предлагают коэффициент на их победу – 2.65. На успешный результат для хозяев можно поставить за 2.75. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.15.

Отбор ЧЕ-2024
Исландия
Словакия
ВыигрышПроигрыш
- : -
17 июня 2023, 21:45
суббота
ВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.823.202.74

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.3. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.62.

Форма команд

Сборная Исландии набрала три очка в двух стартовых турах, но победа над аутсайдером группы вряд ли может дать много уверенности этой симпатичной команде. Группа очень сложная и мало кто верит, что исландцам удастся выйти из нее и отобраться на ЧЕ 2024. Чтобы это опровергнуть, хозяевам как минимум нужно начать с победы над Словакией. В прошлых двух турах Исландия обыграла на выезде Лихтенштейн (7:0), а ранее без шансов уступила Боснии и Герцеговине (0:3).

Словакия в свою очередь набрала четыре балла в двух стартовых турах, хотя должна была забирать все шесть, но подвела плохая реализация. Словацкой сборной также не отводят ведущую роль в этой группе, более рассматривая Боснию и Герцеговину как претендента на второе место. Гостям очень нужна победа в этой встрече, чтобы не выпадать из гонки лидеров. В прошлом туре Словакия переиграла ту самую Боснию и Герцеговину (2:0), а ранее не смогла переиграть Люксембург (0:0).

Информация для ставок

  • Сборная Словакии выиграла четыре из семи последних выездных поединков во всех турнирах
  • Исландия выиграла только два матча из десяти последних в основное время
  • Команды обменялись победами в трех последних матчей при одной ничьей
  • Три последних матча между сборными закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Словакию ждет очень сложный поединок, ведь даже перелет в Исландию забирает много сил. Тем не менее, предполагаем, что гости смогут взять очки в этой встрече. Сделать ставку победу сборной Словакии можно сделать в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.75 1.63 2.35
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