Испания – Норвегия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (25.03.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются испанцы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.37. Победа сборной Норвегии оценивается по 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.
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25 марта 2023, 22:45
суббота
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.2.
Форма команд
Сборная Испании в последние годы значительно омолодилась и там сейчас не встретишь уже привычных футболистов. Тем не мене, команда обладает хорошим потенциалом и является фаворитом в своей отборочной группе. Тем не менее, недооценку Норвегии хозяевам необходимо исключить, чтобы избежать проблем. В прошлом матче чемпионата мира Испания проиграла по пенальти Марокко (0:1), а ранее уступила Японии (1:2).
Норвегия является абсолютно посредственной сборной, но имеет в своем составе настоящую звезду в лице Эрлинка Холланда. Именно нападающий «Манчестер Сити» может мотивировать весь коллектив на хорошее выступление и побороться за выход из группы, поэтому даже не выезде с Испанией шансы забить у гостей обязаны появиться. Два последних матча Норвегии завершились ничьей с Финляндией (1:1) и победой над Ирландией (2:1).
Информация для ставок
- Испания проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Норвегия уступила лишь два матча из десяти выездных во всех турнирах
- Испания выиграла три из пяти последних матчей с Норвегией
- Три из пяти последних встреч между сборными закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Испания наверняка сможет победить в этой встрече, но вряд ли уйдет с поля без пропущенного мяча. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.