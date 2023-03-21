Испания – Норвегия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (25.03.2023)

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сегодня, 16:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются испанцы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.37. Победа сборной Норвегии оценивается по 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.2.

Форма команд

Сборная Испании в последние годы значительно омолодилась и там сейчас не встретишь уже привычных футболистов. Тем не мене, команда обладает хорошим потенциалом и является фаворитом в своей отборочной группе. Тем не менее, недооценку Норвегии хозяевам необходимо исключить, чтобы избежать проблем. В прошлом матче чемпионата мира Испания проиграла по пенальти Марокко (0:1), а ранее уступила Японии (1:2).

Норвегия является абсолютно посредственной сборной, но имеет в своем составе настоящую звезду в лице Эрлинка Холланда. Именно нападающий «Манчестер Сити» может мотивировать весь коллектив на хорошее выступление и побороться за выход из группы, поэтому даже не выезде с Испанией шансы забить у гостей обязаны появиться. Два последних матча Норвегии завершились ничьей с Финляндией (1:1) и победой над Ирландией (2:1).

Информация для ставок

Испания проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

Норвегия уступила лишь два матча из десяти выездных во всех турнирах

Испания выиграла три из пяти последних матчей с Норвегией

Три из пяти последних встреч между сборными закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Испания наверняка сможет победить в этой встрече, но вряд ли уйдет с поля без пропущенного мяча. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.