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Испания – Норвегия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (25.03.2023)

сегодня, 16:13
Испания

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются испанцы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.37. Победа сборной Норвегии оценивается по 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Отбор ЧЕ-2024
Испания
Норвегия
- : -
25 марта 2023, 22:45
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.41 4.80 8.00
1XBET 1.38 4.80 8.70

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.2.

Форма команд

Сборная Испании в последние годы значительно омолодилась и там сейчас не встретишь уже привычных футболистов. Тем не мене, команда обладает хорошим потенциалом и является фаворитом в своей отборочной группе. Тем не менее, недооценку Норвегии хозяевам необходимо исключить, чтобы избежать проблем. В прошлом матче чемпионата мира Испания проиграла по пенальти Марокко (0:1), а ранее уступила Японии (1:2).

Норвегия является абсолютно посредственной сборной, но имеет в своем составе настоящую звезду в лице Эрлинка Холланда. Именно нападающий «Манчестер Сити» может мотивировать весь коллектив на хорошее выступление и побороться за выход из группы, поэтому даже не выезде с Испанией шансы забить у гостей обязаны появиться. Два последних матча Норвегии завершились ничьей с Финляндией (1:1) и победой над Ирландией (2:1).

Информация для ставок

  • Испания проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Норвегия уступила лишь два матча из десяти выездных во всех турнирах
  • Испания выиграла три из пяти последних матчей с Норвегией
  • Три из пяти последних встреч между сборными закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Испания наверняка сможет победить в этой встрече, но вряд ли уйдет с поля без пропущенного мяча. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.75 1.43 1.91 1.87 1.51 2.55
1XBET 1.95 1.91
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 19:11
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1) и тотал больше 2,5 в этой игре.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:21
Испания после провала в катаре с вылетом от Марокко в серии пенальти в 1.8 финала (второй раз подряд на Мундиалях после матча с Россией в 2018 году) начинает новую жизнь с новым тренером. "Фурию Роху" возглавил Луис Де Ла Фуэнте, который в прошлые годы возглавлял молодежные сборные разных возрастов, (дважды побеждал на Евро, серебро ОИ в Токио имеется). Посмотрим, продолжит ли он доверять молодежи в главной сборной и изменится ли игровой стиль испанцев, зарожденный 15 лет назад при Арагонесе.
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