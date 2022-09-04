«Атлетик Бильбао» — «Эспаньол». Прогноз на матч испанской Примеры (04.09.2022)

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сегодня, 13:00

Ставки букмекеров

«Атлетик Бильбао» идет фаворитом предстоящей встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.49, ничья в игре продается за 4.20, а победа «Эспаньол» за 7.90 в БУ Лига Ставок.

Аналитики не ожидают от матча большого количества забитых мячей. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.82, а ТБ (2.5) по 2.05 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Атлетик Бильбао» к четвертому туру подходит на пятом месте, набрав при этом семь очков. Команда еще не разу не уступила в текущем розыгрыше. Добыто две победы и одна ничья. Встреча с не самым сильным «Эспаньолом» отличная возможность продлить беспроигрышную серию. В крайнем противостоянии верх был взят над «Кадис» (0:4).

«Эспаньол» по состоянию на сегодня располагается на 15 строчке в таблице, имея в активе всего одно очко. Игра и результаты команды выглядят весьма слабо, что явно не устраивает ни фанатов, ни руководство. В крайнем противостоянии, при домашних трибунах, положительный результат был отдан главному гранду испанского футбола «Реал Мадриду» (1:3).

Информация для ставок

В 12 из 15 последних матчах «Атлетик Бильбао» не проиграл

В 12 из 15 последних матчах «Эспаньол» забил менее 1.5 голов

Три из пяти последних очных встречи завершились вничью

В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3.5) с коэффициентом 1.30 в БК Лига Ставок.