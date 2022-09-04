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«Атлетик Бильбао» — «Эспаньол». Прогноз на матч испанской Примеры (04.09.2022)

сегодня, 13:00
Атлетик - Эспаньол

Ставки букмекеров

«Атлетик Бильбао» идет фаворитом предстоящей встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.49, ничья в игре продается за 4.20, а победа «Эспаньол» за 7.90 в БУ Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.604.006.73
Лига Ставок 1.50 4.30 6.20
Мелбет 1.52 4.31 7.10
1XBET 1.54 4.31 6.67

Аналитики не ожидают от матча большого количества забитых мячей. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.82, а ТБ (2.5) по 2.05 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Атлетик Бильбао» к четвертому туру подходит на пятом месте, набрав при этом семь очков. Команда еще не разу не уступила в текущем розыгрыше. Добыто две победы и одна ничья. Встреча с не самым сильным «Эспаньолом» отличная возможность продлить беспроигрышную серию. В крайнем противостоянии верх был взят над «Кадис» (0:4).

«Эспаньол» по состоянию на сегодня располагается на 15 строчке в таблице, имея в активе всего одно очко. Игра и результаты команды выглядят весьма слабо, что явно не устраивает ни фанатов, ни руководство. В крайнем противостоянии, при домашних трибунах, положительный результат был отдан главному гранду испанского футбола «Реал Мадриду» (1:3).

Информация для ставок

  • В 12 из 15 последних матчах «Атлетик Бильбао» не проиграл
  • В 12 из 15 последних матчах «Эспаньол» забил менее 1.5 голов
  • Три из пяти последних очных встречи завершились вничью
  • В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3.5) с коэффициентом 1.30 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.90 1.38 1.97 1.78 1.56 2.34
Мелбет 2.00 1.90
1XBET 1.02 17.30
Все комментарии
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:28
Вполне возможна сухая победа Атлетика Бильбао.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:26
Баски должны отползти от статистики: "три из пяти последних очных встречи завершились вничью")) Полу баланс)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:29
Хозяева выиграют этот матч
Гость
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