«Эльче» — «Атлетик Бильбао». Прогноз на матч испанской Примеры (11.09.2022)

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вчера, 12:58

Ставки букмекеров

«Атлетик Бильбао», с большим запасом, идет фаворитом предстоящего матча. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.93, ничья в игре продается за 3.50, а победа «Эльче» за 4.30 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ожидают от команд голевой феерии в поединке, предполагая низовой исход. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.70, а ТБ (2.5) по 2.23 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Эльче» после четырех сыгранных туров занимает 18 место, в зоне вылета, сумев набрать всего одно очко. К слабым результатам команды также добавляются проблемы с реализаций. «Эльче» в этом сезоне забил всего один гол, меньше всех в чемпионате. В крайнем противостоянии, на выезде, допущено разгромное поражение от мощного «Вильярреала» (4:0).

«Атлетик Бильбао», как обычно, выглядит неплохо и борется за первую шестерку чемпионата. На счету команды семь очков. Клуб одержал две победы, а еще по разу сыграл вничью и уступил. В крайнем противостоянии допущено минимальное поражение от «Эспаньола» (0:1). Игра «басков» выглядит сдержанно и выверено. В поединках команды мало голов, как забитых, так и пропущенных.

Информация для ставок

«Эльче» проиграл в 10 из 15 последних матчах в Примере

В 13 из 15 последних матчах «Атлетик» забил менее 2.5 голов

«Атлетик Бильбао» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, турнирное положение, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.33 в БК Лига Ставок.