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«Эльче» — «Атлетик Бильбао». Прогноз на матч испанской Примеры (11.09.2022)

вчера, 12:58
Эльче - Атлетик Бильбао

Ставки букмекеров

«Атлетик Бильбао», с большим запасом, идет фаворитом предстоящего матча. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.93, ничья в игре продается за 3.50, а победа «Эльче» за 4.30 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.563.631.89
Лига Ставок 4.30 3.50 1.91
Мелбет 4.48 3.66 1.92
1XBET 4.48 3.66 1.92

Аналитики не ожидают от команд голевой феерии в поединке, предполагая низовой исход. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.70, а ТБ (2.5) по 2.23 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Эльче» после четырех сыгранных туров занимает 18 место, в зоне вылета, сумев набрать всего одно очко. К слабым результатам команды также добавляются проблемы с реализаций. «Эльче» в этом сезоне забил всего один гол, меньше всех в чемпионате. В крайнем противостоянии, на выезде, допущено разгромное поражение от мощного «Вильярреала» (4:0).

«Атлетик Бильбао», как обычно, выглядит неплохо и борется за первую шестерку чемпионата. На счету команды семь очков. Клуб одержал две победы, а еще по разу сыграл вничью и уступил. В крайнем противостоянии допущено минимальное поражение от «Эспаньола» (0:1). Игра «басков» выглядит сдержанно и выверено. В поединках команды мало голов, как забитых, так и пропущенных.

Информация для ставок

  • «Эльче» проиграл в 10 из 15 последних матчах в Примере
  • В 13 из 15 последних матчах «Атлетик» забил менее 2.5 голов
  • «Атлетик Бильбао» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, турнирное положение, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.33 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.66 1.71 2.24 1.36 3.36
Лига Ставок 2.22 1.64 1.66 2.18
Мелбет 1.75 2.26
1XBET 1.75 2.26
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:26
Хозяевам ничего не светит
Гость
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