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«Кадис» — «Барселона». Прогноз на матч испанской Примеры (10.09.2022)

сегодня, 21:14
Кадис - Барселона

Ставки букмекеров

«Барселона» ожидаемо идет фаворитом встречи с большой разницей. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.27, ничья в игре продается за 6.00, а победа «Кадис» за 12.50 в БК Лига Ставок.

Испания. Примера 2022/2023
Кадис
Барселона
ПроигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
- : -
10 сентября 2022, 19:30
суббота
ВыигрышВыигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle13.116.171.26
Лига Ставок 11.00 6.20 1.27
Мелбет 12.00 6.35 1.29
1XBET 12.00 6.35 1.29

Эксперты ожидают, что исход поединка будет результативным, поэтому ставка ТБ (2.5) котируется по 1.61, а ТМ (2.5) по 2.41 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Кадис» к пятому туру подходит в статусе главного аутсайдера турнира. В активе команды ноль очков. Все четыре стартовые игры проиграны, к тому же, команда не смогла забить ни одного гола. В крайнем противостоянии положительный результат отдан «Сельте» (3:0). Дела клуба очень плохи, футболистам и тренерскому штабу нужно как можно скорее менять ситуацию и набирать очки.

«Барселона», привычно для себя идет в группе лидеров, на втором месте, сумев набрать 10 очков. После «мировой» в первом туре, три последующие поединка выиграны. По мимо того, что команда много забивает (11 голов), в свои ворота пропущено всего один мяч. В крайнем противостоянии, клуб порадовал своих фанатов, разгромно обыграв «Севилью» (3:0).

Информация для ставок

  • «Кадис» не выиграл в 11 из 15 последних матчах
  • «Барселона» выиграла в девяти из 15 последних матчах
  • «Кадис» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, текущее положение и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Барселоны» с коэффициентом 1.37 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.21 1.25 2.48 1.59 1.95 1.93
Лига Ставок 2.39 1.56 1.89 1.88
Мелбет 2.42 1.66
1XBET 2.42 1.66
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