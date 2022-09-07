«Кадис» — «Барселона». Прогноз на матч испанской Примеры (10.09.2022)

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сегодня, 21:14

Ставки букмекеров

«Барселона» ожидаемо идет фаворитом встречи с большой разницей. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.27, ничья в игре продается за 6.00, а победа «Кадис» за 12.50 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают, что исход поединка будет результативным, поэтому ставка ТБ (2.5) котируется по 1.61, а ТМ (2.5) по 2.41 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Кадис» к пятому туру подходит в статусе главного аутсайдера турнира. В активе команды ноль очков. Все четыре стартовые игры проиграны, к тому же, команда не смогла забить ни одного гола. В крайнем противостоянии положительный результат отдан «Сельте» (3:0). Дела клуба очень плохи, футболистам и тренерскому штабу нужно как можно скорее менять ситуацию и набирать очки.

«Барселона», привычно для себя идет в группе лидеров, на втором месте, сумев набрать 10 очков. После «мировой» в первом туре, три последующие поединка выиграны. По мимо того, что команда много забивает (11 голов), в свои ворота пропущено всего один мяч. В крайнем противостоянии, клуб порадовал своих фанатов, разгромно обыграв «Севилью» (3:0).

Информация для ставок

«Кадис» не выиграл в 11 из 15 последних матчах

«Барселона» выиграла в девяти из 15 последних матчах

«Кадис» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, текущее положение и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Барселоны» с коэффициентом 1.37 в БК Лига Ставок.