«Реал» Мадрид – «Барселона». Прогноз на матч Ла Лиги (20.03.2022)

Ставки букмекеров
Букмекерская компания Фонбет предложила такую линию на предстоящий матч: победа «Реала» играется по котировке 2.15, за ничью выставлена цена 3.65, а победа «Барселоны» оценивается в 3.40.
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0 : 4
завершен
20 марта 2022, 23:00
воскресенье
Если же анализировать линию голов, то в ней аналитики склоняются к результативному исходу. Поставить на ТБ(2,5) можно по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.20.
Форма команд
«Реал» не ощущает достойной конкуренции в Ла Лиге. Клуб из Мадрида уверенно лидирует в турнирной таблице, показав такие цифры в этом сезоне: 20 побед, шесть ничьих и лишь два поражения.
Также «сливочные» успешно выступают в Лиге чемпионов, где после гостевого поражения от ПСЖ (0:1) подопечные Карло Анчелотти обыграли оппонента на домашней арене (3:1) и пробились в четвертьфинал турнира.
«Барселона» тоже заметно прибавила, одержав четыре победы подряд в чемпионате Испании. Такая серия успешных игр позволила «сине-гранатовым» обосноваться в зоне Лиги чемпионов на третьем месте.
При этом коллектив Хави также намерен побороться за трофей Лиги Европы, где каталонцы шагнули в четвертьфинал после гостевой победы в Стамбуле над «Галатасараем» (2:1).
Информация для ставок
- «Реал» не проигрывал в 15 последних матчах на своем поле – 12 побед и 3 ничьи
- «Барселона» не может победить «Реал» с 2019 года – 3 поражения и 2 ничьи
- «Реал» побеждал «Барселону» в 2 последних матчах на домашней арене
Прогноз
«Реал» сыграет при поддержке своих трибун, а у «Барселоны» никуда не делись проблемы с защитой. Поэтому, рекомендуем сыграть нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.