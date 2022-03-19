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«Реал» Мадрид – «Барселона». Прогноз на матч Ла Лиги (20.03.2022)

19 марта 2022, 12:02
Реал

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такую линию на предстоящий матч: победа «Реала» играется по котировке 2.15, за ничью выставлена цена 3.65, а победа «Барселоны» оценивается в 3.40.

Испания. Примера 2021/2022
Реал
Барселона
0 : 4
завершен
20 марта 2022, 23:00
воскресенье
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.363.593.12
Фонбет 2.35 3.55 3.15
Мелбет 2.28 3.77 3.06
1XBET 2.27 3.56 3.38

Если же анализировать линию голов, то в ней аналитики склоняются к результативному исходу. Поставить на ТБ(2,5) можно по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Реал» не ощущает достойной конкуренции в Ла Лиге. Клуб из Мадрида уверенно лидирует в турнирной таблице, показав такие цифры в этом сезоне: 20 побед, шесть ничьих и лишь два поражения.

Также «сливочные» успешно выступают в Лиге чемпионов, где после гостевого поражения от ПСЖ (0:1) подопечные Карло Анчелотти обыграли оппонента на домашней арене (3:1) и пробились в четвертьфинал турнира.

«Барселона» тоже заметно прибавила, одержав четыре победы подряд в чемпионате Испании. Такая серия успешных игр позволила «сине-гранатовым» обосноваться в зоне Лиги чемпионов на третьем месте.

При этом коллектив Хави также намерен побороться за трофей Лиги Европы, где каталонцы шагнули в четвертьфинал после гостевой победы в Стамбуле над «Галатасараем» (2:1).

Информация для ставок

  • «Реал» не проигрывал в 15 последних матчах на своем поле – 12 побед и 3 ничьи
  • «Барселона» не может победить «Реал» с 2019 года – 3 поражения и 2 ничьи
  • «Реал» побеждал «Барселону» в 2 последних матчах на домашней арене

Прогноз

«Реал» сыграет при поддержке своих трибун, а у «Барселоны» никуда не делись проблемы с защитой. Поэтому, рекомендуем сыграть нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.62 1.32 2.29 1.68 1.78 2.15
Фонбет 2.20 1.67
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 6.22 1.14
Все комментарии
Gahi
Gahi
19 марта в 18:35
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
izrafel
izrafel
19 марта в 12:18
2-1 Мадрид победил соперника в первом круге, когда еще Куман руководил сине-гранатовыми. Сейчас расклады не поменялись, хоть поменялся и тренерский состав у сине-гранатовых. "Королевский" клуб - справедливый фаворит, поскольку играет дома, схема и система игры дано у хозяев через опытных игроков налажены тогда как Барселона начинает только строиться, да и мадридцы просто свежее из за полноценной недели подготовки, тогда как гости были вынуждены добывать в четверг нелегкую победу в Стамбуле. Мой прогноз Ф1 (0)
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