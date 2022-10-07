«Севилья» — «Атлетик». Прогноз на матч испанской Примеры (08.10.2022)

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вчера, 18:00

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров явный фаворит в матче отсутствует. Поставить на победу «Севильи» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3. В случае победы гостей зайдет коэффициент 2.38. На ничью предлагают загрузить по коэффициенту 3.32.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

Руководство «Севилья» после неудачного старта сезона в целом и серии неудач в последних играх решила сменить тренера. На смену Хулену Лопетеги пришел Хорхе Сампаоли. Аргентинскому коучу придется очень непрост, ведь команда находится в шаге от зоны вылета в национальном чемпионате, а в Лиге чемпионов занимает третье место в группе, проиграв при этом в последнем туре «Боруссии» из Дортмунда (1:4).

«Атлетик» в еврокубках в этом году участия не принимает и полностью сконцентрирован на внутреннем первенстве. Результаты команды не могут не радовать болельщиков, после семи туров, она занимает третье место в таблице, имея в активе 16 очков, а в последней встрече без проблем разобралась с «Альмерией» (4:0).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Севильи» насчитывает четыре поединка

У «Атлетика» пять побед в последних шести играх

Три минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

«Атлетик» забивает минимум три гола в четырех из пяти последних поединках

Прогноз

Нас ожидает боевая игра, где оба коллектива будут желать одержать победу. Класс футболистов у команд примерно равен, поэтому сложно сказать, кто будет владеть преимуществом. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 3.32.